Premier League - Szoboszlai: most már lesz mivel port törölgetnem

"Örülök, hogy sikerült megszerezni a három pontot, mert ez nagyon fontos volt a csapatnak. Szinte sosem vagyok elégedett magammal, ettől függetlenül örülök, hogy ilyen teljesítményt tudtam nyújtani" - mondta az M4 Sport helyszíni stábjának a 32-szeres magyar válogatott Szoboszlai, majd hozzátette, hogy az elkerülhető, kisebb hibákat ki kell elemeznie, ki kell javítania, de "nagyjából elégedett" a második fellépésével a Premier League-ben, amelyen a mérkőzés legjobb játékosának választották.

"Sztori szokott lenni köztem és Marco Rossi között, hogy én is emberből vagyok, én is hibázhatok, de nem szeretek hibázni, és még mindig nem tudom elfogadni, ha ilyen kis hibákat elkövetek, de majd ezen is túljutunk"