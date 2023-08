Uhrík eszelős ötletről indítana népszavazást, a demokraták nem lépnek vissza a választásoktól

Jaroslav Naď, a parlamenten kívüli Demokrati alelnöke, valamint Milan Uhrík, a Republika elnöke volt vasárnap a TV Markíza Na telo című műsorának a vendége. A két politikus a pártok preferenciái mellett az aktuális történésekről is szót ejtett, egy dologban pedig egyet is értettek.

Milan Uhrík (Fotó: TASR)

Azzal kapcsolatban, hogy a Demkrati a felmérések során rendre alacsony preferenciákat ér el, Naď közölte, hogy nem lépnek vissza a parlamenti választásoktól. Állítása szerint külföldről sokan szavaznak majd rájuk, és nem szeretnének csalódást okozni ezeknek az embereknek. Emellett nem tudta megmondani, hogy adott esetben kinek a javára léphetnének vissza.

Uhrík megerősítette, hogy pártja az elkövetkező négy évben rendezni akar egy népszavazást arról, hogy Szlovákia kilépjen-e a NATO-ból. Emellett közölte, hogy ha a Republika nem is kerülne be a kormányba, hanem csak ellenzékként lenne jelen, akkor is lemond EP-képviselői posztjáról.

Mindkét politikus egyetértett abban, hogy az előző kormányok minden ügyét ki kell vizsgálni. Viszont nem értettek egyet Hamran István országos rendőrfőkapitány felelősségre vonásában. Uhrík szerint a rendőrfőnököt azonnal meneszteni kellene. Hozzátette: a Republika nem áll ki a Smer meggyanúsított képviselői mellett, és noha a párt ideje alatt mentek a lopások, de „legalább úgy, ahogy rend volt”.

Naď úgy véli, hogy a NAKA akcióját követően meg kellene várni a kompetens szervek döntését a Szlovák Titkosszolgálat (SIS) és a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBÚ) vezetőjének felelősségre vonásával kapcsolatban. Véleménye szerint jelenleg Michal Aláč SIS-igazgató leváltása sem oldana meg semmit. Rámutatott, hogy egy hónap van a parlamenti választásokig, azt követően pedig az új kormány úgyis megnevezheti a saját jelöltjét. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a rendőrség szabad kezet kaphasson a munkája végzéséhez.



(TASR/para)