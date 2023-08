Bindics László – Gál Zsolt: Svájci órák, amerikai motorozás, a gyerek angol nyelvű magániskolában, de csak azért is éljen Putyin!

A lábbal szavazást utcahosszal a Nyugat nyeri, a parlamenti szavazáson mégis az oroszbarát erőknek áll a zászló. Ki érti ezt?

Most emlékeztünk meg államalapító Szent Istvánról, aki (nagy szerencsénkre) véglegesen a nyugati orientáció mellett kötelezte el az országot és az 1968-as csehszlovákiai szovjet bevonulásról, amely sokadszorra is megmutatta, hogyan bánik az orosz birodalom a vazallusaival. A logikus tanulság az Ukrajnában zajló háború idején az lenne, hogy makacsul ragaszkodjunk a nyugati kötődéshez. Ehelyett azt látjuk, hogy a választók legnagyobb csoportja a keleti mintákat követő, Putyin rezsimjét éltető és a Nyugatot szidó pártokra kíván szavazni. Vagy olyanokra, akik ezen pártok koalíciós partnerei lehetnek.

Putyin rajongói igen konzisztens emberek…

Az orosz rezsimet éltetőkről elmondható, hogy többnyire jól beszélnek oroszul, sokszor jártak már Oroszországban, sőt a háború előtt rendszeresen oda jártak nyaralni, sokan jártak oda dolgozni, megtakarításaik jó részét orosz rubelben tartották, a lakásuk tele van Oroszországból importált nagyszerű termékekkel, orosz gyártmányú autókkal közlekednek. A tehetősebbek orosz részvényekbe, ingatlanokba fektettek, és általában valósággal falják az orosz kultúrát: könyveket, zenét, filmeket… Vagy mégsem?

Nos, mindez ugye éppen fordítva van. Szlovákia lakói, amikor lábbal szavaznak, a Nyugat mindent visz, szinte kizárólag nyugati irányba mennek dolgozni, tanulni az emberek, a tehetősebbek befektetései is szinte kizárólag oda irányulnak. A nyaralásnál vegyesebb a kép, megjelennek egzotikusabb desztinációk is, bár többnyire ezek is nagyon nyugatias jellegű úticélok. A lényeg: Oroszországba alig ment valaki a háború előtti időszakban is. És a legtöbben hosszú keresés után sem találnának orosz terméket a háztartásukban., és persze nem tudnak oroszul, nem ismerik a kultúrát, sem az ottani realitásokat.

Érdekes, hogy míg a lábbal szavazásban a Nyugat mindent visz, az urnáknál való szavazásnál egész más a helyzet. A Nyugatot és az ukránokat szidó, Putyint éltető erőknek áll a zászló.

Külön érdekesség, hogy a Nyugat ócsárlása és Putyin rezsimjének imádata a nyugati civilizáció technikai vívmányain, innovációin zajlik. Az érintettek veszik a számítógépet, tabletet, okostelefont, csatlakoznak az internetre és ott valamelyik platformon (legtöbbször a Facebookon) osztják és lájkolják a Nyugat-ellenes kirohanásokat és a legvadabb összeesküvés-elméleteket. Az elektronikus kütyük és platformok közül persze egyik sem orosz termék vagy találmány – ellenben az összeesküvés elméletek meg a Nyugat ellenes propaganda nyilván azok.

Szidják Brüsszelt, elvégre az Európai Unió eddig csak mintegy 25 milliárd eurónyi nettó támogatást adott Szlovákiának. Szidják a kollektív Nyugatot, ahová a kivitelünk több mint 85 és a vendégmunkásaink csaknem 100 százaléka áramlik. És szidják a NATO-t meg Amerikát, amely biztonságunk záloga. Bezzeg az imádott orosz vezetők mennyi pénzt adtak, és mennyi jót kaptunk már tőlük az elmúlt századokban és mennyi jóra számíthatunk még (semmit és semmire). Egy nem létező Oroszország lebeg a szemük előtt és egy nem létező alternatíváról, a semlegességről ábrándoznak. Miközben a valóban semleges országok (Finnország, Svédország), a létező agresszív Oroszország jelentette fenyegetést felmérve a NATO csatlakozás mellett döntöttek…

Vessünk már egy pillantást a legnagyobb szószólók személyes példájára

Ezek a tömegek nem teszik fel maguknak a kérdést, hogy ha a Nyugat annyira rossz, és Putyin annyira menő, akkor mégis miért van az, hogy még az ezt hirdető politikusok is a saját életvitelükkel cáfolják meg mindezt. Például Robert Fico. És kollégái. Megvillannak a több tízezer eurós svájci karórák, kiszivárognak az információk a nyugati villákról, jachtokról (Počiatek). Fico Kaliňákkal ugye Oroszországban volt motorozni? Vagy mégsem? Csak nem a sokat szidott Amerikában hódoltak ennek a szenvedélyüknek… És Fico gyermeke ugye orosz nyelvű drága magániskolába járt? Jaj, mégsem, mert angol nyelvűbe íratta… Nem tűnik fel, hogy ezek az emberek mind bort isznak és vizet prédikálnak? Hisz még az orosz oligarchák, vezető tisztviselők is, ha megtehetik, Nyugatra menekítik vagyonukat, ott fektetnek be és vesznek ingatlant, ott nyaralnak, oda küldik egyetemre gyerekeiket, az ott kifejlesztett, gyártott technológiákat/termékeket használják. Hogy aztán otthon reggeltől estig a Nyugatot szidják és saját rendszerüket dicsőítsék.

Mégis, mi a vonzó az orosz rendszerben? Hogy agyonlövetik, megmérgezik, vagy sok éves börtönbüntetésre ítélik az ellenzéki politikusokat, kritikus újságírókat. Vagy hogy egy kritikus szóért, gyerekrajzért, Facebook posztért börtön és meghurcoltatás jár? Azért is, ha háborúnak merik nevezni a háborút. Hogy a rendszer szomszédos országokat támad meg és ágyútöltelékként használja ehhez saját alattvalóit? Hogy Putyin leválthatatlan, már 24 éve van hatalmon, és ha rajta múlik, haláláig ott is marad? Hogy a rendszer azt üzeni az átlagembernek, hogy törődj bele a sorsodba, fogd be a szád és tartsd a lépést, úgy sincs módodban bármire hatással lenni? Hogy az élet rendje az, hogy az erősebbek eltapossák a gyengéket? Valaki erre vágyik itt Szlovákiában? Vagy talán az életszínvonal a vonzó? A közbiztonság szintje vagy az infrastruktúra fejlettsége? Netán a nemzetiségi politika? A Nyugat helyett az orosz érdekszféra mégis mit tud kínálni nekünk? Ha a Kreml céljai teljesülnek, Ukrajna elbukik, az EU és a NATO szétesik, akkor nekünk jobb lesz?

Ezeket a kérdéseket is mérlegelni kellene, mielőtt bedőlünk a képmutató és hiteltelen, Putyint rezsimjét éltető és a Nyugatot szidó politikusok kórusának. Az előttünk álló választások tétje újra hatalmas, de mintha a választók jelentős része nem látná ezt. Ha a tűzzel játszanak és Ficóra, a fasisztákra vagy lehetséges koalíciós partnereikre szavaznak, akkor csúnyán megégethetik magukat. És mindenekelőtt tönkre tehetik gyermekeik és unokáik jövőjét.

A Magyar Fórumnál nem feledjük Szent István örökségét, egyértelműen a nyugati orientáció hívei vagyunk, és a választó biztos lehet benne, hogy a ránk leadott szavazat nem köt ki a rossz oldalon, Fico vagy a fasiszták mellett.

Az alapvető értékek tekintetében nincs alku, az EU és NATO tagsággal hazardírozni bűn. Ez nem azt jelenti, hogy a Nyugat tökéletes és hibátlan, de messze jobb perspektívát kínál nekünk, mint valami szürke zóna a Kelet és Nyugat között vagy netán az orosz befolyási övezet. Aki nem hiszi, kérdezze meg a grúzokat, moldávokat vagy az ukránokat.

Bindics László a Magyar Fórum dunaszerdahelyi járási szervezetének vezetője és Gál Zsolt a párt alelnöke

(Politikai hirdetés)

(PR-cikk)