Sárközy Irén: Elérhető a minőségi egészségügyi ellátás, de a parlamentben is tenni kell érte

Elérhető és minőségi egészségügyi szolgáltatások, a nemek közötti egyenlőség és a szociális biztonság tartozik Sárközy Irén politikus, korábbi parlamenti képviselő prioritásai közé. Szakemberként évek óta foglalkozik az emberek hétköznapi problémáival, amelyek megoldását a Híd jelöltjeként, a párt listájának 14. helyéről szorgalmazná a parlamentben.

A szakmai múltja ismert, de hogyan jellemezné magát az olvasók számára?

Két felnőtt fiú édesanyja vagyok. Kedvelem a gasztronómiát, filmeket, könyveket. A családdal töltött idő a legnagyobb érték a számomra.

Közgazdasági és jogi diplomája van, a parlament költségvetési és alkotmányjogi bizottságának is tagja volt, mégis leginkább szociális és egészségügyi téren volt aktív, miért?

A közgazdasági egyetem elvégzése óta az egészségügyben tevékenykedem, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem. Pályámat a dunaszerdahelyi kórház közgazdászaként kezdtem, majd vezetői pozíciókat töltöttem be az Általános Egészségbiztosítóban és a Dôvera egészségbiztosítóban. A szociális kérdésekkel a parlamenti munkám során kezdtem el foglalkozni. Ivan Švejna államtitkárral közösen dolgoztuk ki azokat a törvényjavaslatokat, amelyeket parlamenti képviselőként beterjesztettem, amelyeket képviselőtársaim mellett általában az ellenzéki képviselők nagy része is támogatott. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, sokan fordultak hozzám problémáikkal is, ez motivált arra, hogy ezzel a területtel is kiemelten foglalkozzak. Azt tapasztaltam, hogy a képviselőnők sokkal érzékenyebbek és fogékonyabbak a szociális témákra. Biztos vagyok benne, hogy ha a jelenlegi 20% helyett 50% lenne nők aránya a parlamentben, nagyobb hangsúlyt kapna mindkét terület.

Miért döntött úgy, hogy elindul az idei választáson a Modrí-Híd listán?

Nagyon sok mindent tapasztaltam és tanultam a négyéves parlamenti munkám során. Szeretném ezt kamatoztatva jó törvényekkel javítani és segíteni az emberek életét. Az utóbbi négy évben mindenki tudatosította, hogy a politikában mennyire fontos a stabilitás, szakmaiság, céltudatosság és kompromisszumkészség. Ezek a Híd ás a Modrí párt alapértékei és minőségi programmal igyekszünk elnyerni az emberek bizalmát.

A szociális- és egészségügy azok a témák, amelyek talán a legközelebb állnak az emberekhez, viszont ezek járnak a legtöbb megoldandó feladattal, mit tart most a legégetőbb problémának?

Az egészségügyben az jelenti a legnagyobb gondot, hogy az emberek időben megkapják a szakorvosi ellátást. Ehhez garantálnunk kell a szakorvosi vizsgálat elérésének maximális várakozási idejét, amelynek betartását az elektronikus beutalók segítségével lehetne ellenőrizni. Ma nincs áttekintésünk arról, hogy a betegek mennyit várakoznak időpontra abba a szakrendelőbe, ahová beutalta őket az orvosuk. Javítani kell az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét. Jelenleg ugyanis az orvosok a nagyobb városokban koncentrálódnak. A pozsonyi régióban lényegesen több orvos van, mint a többi régióban. A főváros környékén, mint hat orvos jut ezer lakosra, míg az ország más részein átlagosan kettő és fél, vagy négy orvos gondoskodik ezer betegről. A hosszútávú egészségügyi ellátásban olyan szabályokat kell elfogadni, amelyek által a beteget a kórház elhagyása után meghatározott időn belül elhelyezzék a hosszútávú egészségügyi ellátást vagy más típusú gondozást és ápolást nyújtó intézménybe. A kórházreform megvalósításánál célunk, hogy minden kórházi osztályon biztosítva legyen a megfelelő számú egészségügyi személyzet és a magasabb minőségű és biztonságos ellátás. Szociális téren az anyasági, apasági és szülői szabadság merítésének rugalmasabbá tétele tartozik a prioritások közé családok igényei alapján. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy a nők a szülői szabadság alatt részmunkaidőben vagy otthon is dolgozhassanak. Rugalmassá tennék a szülői szabadság alatt járó anyagi támogatás merítését, amelyet a szülő igénye alapján egyösszegben, vagy fokozatosan, havonta fizetnénk ki. Célunk, hogy minden gyerek óvodai ellátását a lakhelyéhez közel garantáljuk. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre óvodai hely, pénzügyi támogatást nyújtanánk a magánóvodai ellátásra.

A nemek közötti egyenlőség növelése érdekében a nők és férfiak fizetése közötti különbségek nyilvánossá tételével szeretnénk elérni az igazságos egyenlő bérezést ugyanazért a munkáért. A gyermeküket egyedül nevelő szülők támogatása érdekében bevezetnénk a jogrendbe az egyedülálló szülő fogalmát, hogy időben és célirányosan tudjunk pénzügyi és lakhatási támogatást nyújtani számukra. Csökkentenénk a rászorulók járulékterheit, lakhatási támogatást és kamatmentes szociális kölcsönt folyósítanánk számukra. Prioritásaink fontos része a nyugdíjasok életminőségének javítása.

Sokrétű tevékenységeket fogalmaztak meg, amelyek mindegyike érinti az embereket. Az egészségügy problémái nagyrészt a fokozódó orvoshiányra vezethetők vissza. Hogyan lehetne kezelni a kialakult helyzetet és gondoskodni a jó minőségű egészségügyi ellátásról?

Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO 2030-ra világszinten tizennyolc millió hiányzó egészségügyi dolgozóval számol, főként az alacsonyabb és közepes jövedelmű országokban. Míg az orvosok száma Szlovákiában az elmúlt 12 évben mintegy 13%-kal nőtt, a nővérek száma 3%-kal csökkent. A 65 év feletti orvosok aránya a 2009-es kevesebb mint 7% -ról 2020-ra több mint 16%-ra emelkedett. Két csoportba osztottuk a helyzet javítását célzó lépéseket. Az egyik a mennyiséggel foglalkozik, azzal, hogy hogyan lehet növelni a egészségügyi dolgozók abszolút számát vagy legalábbis fenntartani vagy lassítani a létszámuk csökkenését. A másik a belső változásokkal foglalkozik, vagyis azzal, hogy hogyan lehet több szolgáltatást nyújtani anélkül, hogy több orvosi és nővéri képzettségű dolgozóra legyen szükség. Az orvosok és nővérek létszámát például képzésük bővítésével, rezidensképzés kiterjesztésével, harmadik országbeli egészségügyi dolgozók zökkenőmentes letelepedésével tudjuk növelni. A meglévő egészségügyi alkalmazottak hatáskörének változtatásával az orvosok tevékenységének egy részét nővérek végezhetnék, a nővérek nem szakképesítést igénylő munkáját ápoló és adminisztratív munkaerő vehetné át. Az oltóanyagokat a gyógyszerészek is kiadhatják és közvetlenül a gyógyszertári dolgozók is beadhatnák. Ez csak egy példa arra, hogy hogyan tudnánk sok órát megtakarítani az ezernyi egészségügyi tevékenység közül. Az elektronikus információs rendszerben lévő adatok alapján online formában elérhetővé tennénk a különféle igazolások kiállítását.

Egyre bővül az egészségügyi szolgáltatások köre. Ma már az emberek nemcsak a betegségek kezelésére veszik igénybe az egészségügyi rendszert. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ugyanazok az egészségügyi szakemberek a problémák egyre szélesebb körét oldják, mint régebben. Például különféle plasztikai beavatkozásokat, fogszabályozást, sportteljesítmény növelést. Másrészt a klasszikus fehér köpenyes ellátás mellett egészségügyi szolgáltatást nyújtanak az okosórák vagy adat- és mesterséges intelligencia szolgáltatások is. Az orvoslátogatás előtt, vagy helyett viszonylag egyszerűen, telefonos konzultációval, vagy egyéb kommunikációs eszközzel is tehermentesíthetjük a rendelőket.

