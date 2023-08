A költöztetést mindig szakemberre kell bízni!

Sokan nem gondolják, hogy milyen felelősségteljes feladat a költöztetés és csak akkor döbbennek rá erre a tényre, amikor ezt a saját bőrükön tapasztalják. Könnyű azt gondolni, hogy csak leviszik a bútorokat és a dobozokat a lakásból, felpakolják az autóra, majd lepakolják és ezzel el is végezték a feladatot. Azonban, amikor az első nehezebb bútort próbálják kituszkolni a lakásból, vagy éppen a kölcsönautón borulnak jobbra-balra a szekrények és törnek össze a féltve őrzött tárgyak, már alaposan átgondolják, hogy talán ezt mégsem így kellett volna…

A költöztetés veszélyes üzem!

A bútorok szállítása, pakolása nem egyszerű feladat. A Promove munkatársai is egyetértenek abban, hogy a bútorszállítás közben gyakorlat és kidolgozott sémák hiányában megsérülhetnek a tárgyak, az autó de akár az emberek is!

Egy nagyobb, nehezebb bútor, egy háztartási gép, értékes műszaki cikk vagy műtárgy sérülése akár komolyabb anyagi kárt is okozhat, az emberi épség, egészség és élet pedig pénzben nem is mérhető.

Hiába gondoljuk úgy, hogy nincs is olyan sok bútorunk, vagy nem kell messzire pakolni, akkor is professzionális céget kell megbíznunk, hiszen a fenti esetek senkinek sem hiányoznak.

Mit tudnak a költöztető vállalkozások, amit mi és a barátaink nem?

A költöztetés egy szakma, aminek különböző fogásai vannak és számtalan szakmai szabály betartását igényli. A költöztető cégek ezeket a szakmai fogásokat tökéletesen ismerik és betartják, a járműveik erre a műveletre alkalmasak, a munkatársaik pedig megfelelő fizikai állapotban vannak és kellő rutinnal rendelkeznek.

Hogyan lesz problémamentes a költöztetés?

Mindenképpen elő kell készíteni a bútorokat, ami azt jelenti, hogy legyenek teljesen üresek, ne legyen bennük fiók, vállfatartó, polc és amik lapra szerelten lettek vásárolva, azokat mindenképpen most is lapra kell szerelnünk. Az értékes gépeket, sérülékeny felületeket fóliázzuk be, a tárgyainkat pedig erős, strapabíró, lezárható dobozokba tegyük, melyeket címkézzünk fel.

A költözés sikeréhez a megfelelő fizikai erő elengedhetetlen. A profi költöztetőknek kiváló erőnlétük van, így a nagyobb bútorok, gépek, zongora vagy más nehéz tárgy, a szűk folyosók, lift nélküli házak sem jelentenek nekik gondot.

A költöztető autónak kiváló műszaki állapotban kell lennie, nem rostokolhat lerobbanva az út mellett tele a megbízó dolgaival, szervizre várva, főleg, ha nemzetközi költöztetésről van szó.



A szakmai fogások az autóra történő felpakoláskor is elengedhetetlenek. Nem szabadulhat el egy szekrény, nem borulhat el egy komód, nem csúszkálhatnak a dobozok össze-vissza a kanyarban vagy egy erőteljes fékezéskor. Az utak sokszor rossz állapotúak, ezért egy kátyú vagy egy úthiba nem okozhatja a szállítandó tárgyak sérülését.

Életünk során nem olyan sokszor költözünk, éppen ezért adjuk meg a módját ezeknek az alkalmaknak és soha ne keressük az olcsó, de szakszerűtlen megoldásokat. A profi költöztetők megbízásával ugyanis problémamentesen költözhetünk, így dolgaink eredeti állapotukban maradhatnak.

(PR-cikk)