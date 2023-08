Ünnepi műsorral és kenyérszenteléssel emlékeztek Komáromban Szent István ünnepén (FOTÓK)

Koszorúzás és ünnepi megemlékezés zajlott augusztus 20-án, vasárnap a komáromi Szent István-szobornál.

Fotók: Cséfalvay Á. András

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület már 17. alkalommal várta ünnepi műsorral az érdeklődőket a Szent István-napi megemlékezésre Komáromban.

„Első Árpád-házi királyunk, a Kárpát-medence és a mai Közép-Európa politikai és gazdasági életét stabilizáló, a térség kulturális fejlődését szolgáló, a magyar társadalmat megszilárdító és államot alapító Szent István király jelképes jelenléte városunkban, a felvidéki magyarság fővárosában büszkeséggel tölt el mindannyiunkat. Ez az ünnep a legrégebbi magyar ünnep. A magyar közösség számára a nemzeti hovatartozást, a nemzeti összetartozást is jelenti. Örülök, hogy idén is ennyien itt vannak és együtt ünnepelünk itt, Komáromban a 2009-ben felavatott Szent István-szobornál” – kezdte ünnepi beszédét Keszegh Margit, az egyesület elnöke, hozzátéve, István király fiához, Imréhez intézett intelmei, a bennük fogalmazott gondolatok még ma is megszívlelendők.

„Gyerekeinknek, unokáinknak mi is szeretnénk és igyekszünk útravalót adni. Nem azért, mintha okosabbak lennénk, inkább a megélt idő, a megszerzett tapasztalat jogán. Rohanó életükben nincs mindig lehetőség, idő, hogy megálljanak egy kicsit, hogy elmondhassuk a nekik szánt intelmeinket. Egyszerű, de mégis nagyon fontos intelmeinket, melyekkel óvni szeretnénk őket. Mi már tudjuk, az ember túléli még a legnagyobb csalódást is, felveszi a harcot a hazugsággal, a félrevezetéssel és még a diktatúrával is. Látjuk azonban, hogy körülöttünk állandó a zűrzavar, ami nem mindig engedi, hogy józan döntések szülessenek. Bízom benne, hogy azok az értékek, melyek a mai ünnep kapcsán is irányt mutathatnak, náluk is erősek és időtállóak. Ezek az alapvető értékek adtak nekünk is erőt az eltelt évtizedekben. Fontos volt, hogy magyarként lélekben erősödjünk, hogy mint a fa, úgy kapaszkodhassunk mi is gyökereinkbe, a hagyományokba, hogy közösségben, tisztességgel és büszkeséggel élhessük meg nemzeti ünnepeinket” – hangsúlyozta.

A Selye János Egyetem rektora, Juhász György ünnepi beszédében kiemelte, Szent István király ünnepe a legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepünk, hiszen a múltunkban gyökerezik a jelenünk is, a megőrzés vágya pedig összehangolható a változás minden fajtájával, feltéve, hogy a változás egyben folyamatosságot is jelent.

„A mai kor szelleme sokaknak azt sugallja, hogy változásokra van szükség, ami a régi hagyományainkból ered, az már nem korszerű, már nem kell figyelembe venni, hanem inkább elfeledni. Mi azonban a keresztény hagyományok megtartását és ápolását, és nem az elkerülés ügyét vagyunk hivatottak szolgálni azzal, hogy ma itt ilyen szép számban összejöttünk” – mondta, majd egy rövid történelmi áttekintést követően összefogásra és a hagyományok megőrzésére szólított fel mindenkit.

„Nyújtsunk őszinte baráti jobbot egymásnak és a körülöttünk élő népeknek, hogy szeretetben, békében és egyetértésben élhessünk itt, a szülőföldünkön. Csak így tudjuk megőrizni ezeréves hagyományainkat és a magyar nemzetet itt, a Kárpát-medencében. Tettük, tesszük ezt attól a hittől vezérelve, hogy száz év múlva is itt áll majd Szent István szobra Komáromban, és mindig lesz magyar ember, aki a szobor talapzatára elhelyez majd egy szál virágot. Isten áldja Szent István király örökségét” – zárta gondolatait.

Az ünnepi megemlékezésen sor került a hagyományos kenyérszentelésre, valamint a kenyéráldásra a katolikus és református egyház képviseletében.

Az ünnepséget a martosi Mérges banda koncertje színesítette, Katona István vezetésével, Darida Laura, a Jókai Mór Alapiskola diákja pedig Szilágyi Domokos Új kenyér c. versét adta elő. A koszorúzást ünnepi szentmise zárta a Szent András-bazilikában.



(CsA,fl)