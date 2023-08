A dunaszerdahelyi képviselőknek csak az apró jut Hájoshoz képest, de olyankor is keresnek, amikor nem tanácskoznak

Legutóbb arról írtunk, hogy mekkora tiszteletdíj jár a képviselőknek Dunaszerdahelyen egy-egy testületi, illetve bizottsági ülés után, és felvázoltuk azt is, hogy ez - bizonyos feltételek teljlesülése esetén - maximálisan mekkora keresetet jelenthet számukra (közel 800 euró) egy adott hónapban. Röviddel cikkünk megjelenése után azonban két képviselő is kifogásolta ezt az összeget, mondván, az önkormányzati törvény vonatkozó passzusa gátat szab annak, hogy minden hónapban ennyit keressenek, másrészt ez a gyakorlatban egyébként sem valósul meg. Lássuk a részleteket!

Archív felvétel - Cséfalvay Á. András

A képviselők tiszteletdíját sokáig konkrét összegben határozták meg Dunaszerdahelyen, majd az előző évi nemzetgazdasági átlagbérhez kötötték. 2019-ben ehhez jött a havi képviselői juttatás az átlagbér 18%-ának mértékében. Akkor hozzávetőlegesen 1000 euró volt a havi átlagbér, tehát kb. 180 euró járt a képviselőknek havonta - akkor is, ha a testület nem is ülésezett - továbbá testületi, tanács- és bizottsági ülésenként kb. 30-90 euró. Ezt a rendszert a június végi plénumon módosították, így a nemzetgazdasági átlagbér magasabb százalékára jogosultak mind havi juttatásként, mind a testületi, tanács- és bizottsági ülésekért.

Az átlagbér kevés kivételtől eltekintve Szlovákiában minden évben emelkedik, a tiszteletdíjak ennek függvényében szintén. A havi képviselői juttatás - tehát amit akkor is megkapnak a képviselők, ha nem is üléseznek - a júniusban elfogadott módosítás hatályba lépése után már 312 eurót tesz majd ki, és testületi ülésenként is több mint 140 euró jár.

Ez alapján emlékeztettünk arra, hogy a tavaly ősszel elosztott mandátumok alapján a legtöbb, azaz négy önkormányzati szervben is helyet foglaló képviselők maximálisan mennyit kereshetnek a mostani módosítás hatályba lépése alapján egy hónapban. Amikor tehát a városi tanács, a testület, valamint mindegyik szakbizottság ülésezik, melyben ők helyet foglalnak, Horony Ákos 794 eurót, A. Szabó László és Horváth Zoltán pedig 779,8 eurót kereshet.

Horony Ákos és A. Szabó László ezt követően felhívta a figyelmünket arra, hogy egyrészt soha nem ülésezik minden bizottságuk, másrészt, az önkormányzati törvény egyik passzusa meg is akadályozza, hogy egy-egy képviselő minden hónapban ennyi tiszteletdíjat kaphasson.

Az önkormányzati törvény egy 2018-as módosítása tárgyalja azt, hogy egy helyi képviselő éves (!) tiszteletdíja nem haladhatja meg a polgármester egy havi (!) bruttó alapfizetését. Ráadásul a képviselők nem jogosultak jutalomra sem, míg a polgármester alapfizetését annak 60%-ával is megemelhetik, ahogy azt Dunaszerdahelyen rendszerint meg is teszik.

Horony Ákos

"Számokban kifejezve, ez azt jelenti, hogy amennyiben 2023-ban a képviselői honorárium a rendeletben meghatározottak alapján eléri a polgármester törvényben meghatározott bruttó 4551 eurónyi havi alapbérét, az ezen felül járó összeg nem kerül kifizetésre, akkor sem, ha a rendelet alapján az járna" - tájékoztatott Horony Ákos. Hozzátette, ezen felül csak az kaphat tiszteletdíjat, aki eskettetést vagy polgári búcsúztatást is végez, mivel ezeket külön törvény szabályozza. A. Szabó László ezt kiegészítette azzal, hogy akinek a tiszteletdíjai az év egy adott pontján elérik ezt az összeget, az az év hátralévő részében térítésmentesen szolgálja a lakosokat.

Horony Ákos nehezményezte, hogy őt "kiáltottuk ki" a legjobban kereső képviselőnek, és megosztotta velünk a városi képviselők tavalyi tiszteletdíjait tartalmazó táblázatot, amit alább átböngészhet. (A. Szabó Lászlóval együtt egyébként mindketten jelezték, kezdeményezni fogják, hogy a városháza tegye nyilvánosan hozzáférhetővé ezeket az adatokat bárki számára.)

A 2022-es összesített tiszteletdíjak alapján kijelenthető, hogy Horony Ákos csupán az ötödik "legjobban kereső" képviselő, míg például az őt megelőző négy képviselő közül Garay László és Antal Ágota most már nincs a testületben. Az őszi önkormányzati választások után felálló új testületben - ahogy említettük, újraosztották az egyes szerveken belüli posztokat is. Az ezutáni időszakra érvényes az az állításunk, hogy Horony, A. Szabó és Horváth az a három képviselő, aki négy önkormányzati szervben is helyet foglal

Kikértük a dunaszerdahelyi városházától az idei első félév tiszteletdíjait érintő kifizetéseket is, amiből viszont már kissé más számok jöttek ki. A tavalyi évben kifizetett összes tiszteletdíj például összesen kb. 62 ezer eurót tett ki, míg idén júliusig a képviselők már összesen 48 ezret kerestek - tegyük hozzá, az átlagbér emelkedésének eredményeként, mivel ezekre a keresetekre a mostani emelések még nem is vonatkoztak.

Az aktuális táblázatból pedig kiderül, hogy az idei "kereseti lista" első helyén mégiscsak Horony Ákos áll bruttó 2750 euróval (ez természetesen nem épp egetverő összeg, figyelembe véve, hogy hét havi bruttó tiszteletdíj összesen, havi átlagban 392 euró), egy kevéssel előzve meg Horváth Zoltánt (2725 euró), valamint A. Szabó Lászlót (2658 euró).

Horony Ákos felhívta a figyelmünket arra is, hogy míg a képviselő-testület évente 7-10 alkalommal ülésezik (a 2021-es járványév a maga 10 plénumával kivételesnek számított), és a városi tanács és a városfejlesztési szakbizottság lényegében mindegyik plénum előtt tárgyal, addig a két további bizottság, melynek elnöke, illetve alelnöke, csak évi 1-2 alkalommal. A képviselő-testület idén 5 ülésnél jár, és még kettő van tervben (adott esetben soron kívüli ülést is összehívhatnak).

Ez alapján kijelenthető, hogy a képviselők évi 2-5 hónapban azért kapnak képviselői juttatást, mert képviselők, és nem azért, mert tanácskoztak képviselőként. Ez az összeg a júniusi módosítás hatályba lépése után hozzávetőlegesen egy évben bruttó 936 és 1550 euró között mozog majd. Idén pedig ez (és a többi tiszteletdíj) nemcsak az átlagbérből kifolyólag nő, hanem mert az ahhoz viszonyított arányát az eddigi 18-ról 22%-ra emelték (a többi esetében 1-2%-os emelés történt).

Egyébként ahogy Horony Ákos is figyelmeztetett rá, ő volt az, aki az eredetileg javasolt 25% helyett 22%-ot javasolt. A. Szabó László pedig arra emlékeztetett, hogy ő sem a pénzügyi szakbizottságban, sem a képviselő-testületben nem támogatta az emeléseket. A jegyzőkönyvből kiderül, hogy Dakó Sándorral együtt nem szavaztak erről, Hodosy Szabolcs (mindhárman Szövetség-képviselők) pedig tartózkodott, Hakszer Roland nem vett részt az ülésen.

20 jelenlévőből viszont 17 támogatta, a képviselői tiszteletdíjak pedig így egy olyan évben emelkednek, amikor az önkormányzatok éppen nadrágszíjat húznak be, és a bevételeik növelése érdekében emelik a városi adókat és illetékeket (a parkolódíj például idén a duplájára nőtt, a szemétdíj pedig a harmadával).

Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az önkormányzati törvény fent említett passzusa révén a képviselők még mindig csak az aprót kapják ahhoz képest, amit a polgármester vagy az alpolgármesterek. Az alpolgármester bérét a polgármesteri fizetés függvényében, a törvény szerint legfeljebb annak 70%-ában határozhatják meg, emelés nélkül – ez az összeg bruttó 3186 euró.

Hájos Zoltán

A polgármesternél viszont az általa vezetett város lakosszágszáma alapján törvényileg megszabott koeficiens a meghatározó. Dunaszerdahely esetében ez 3,21, amivel az előző évi nemzetgazdasági átlagbért kell beszorozni, így jön ki a polgármesteri alapbér. Tavaly novemberben, amikor felállt az új testület, ez az alapbér még kb. 3900 eurót tett ki, idén az átlagbér növekedésével viszont már 4551-et. A polgármesteri munkatöltet természetesen össze sem vethető a képviselőével, viszont érdemes újra megemlíteni, hogy abban az évben, amikor a nadrágszíjaikon szorítanak az önkormányzatok, Dunaszerdahelyen a polgármesteren nem spórolnak.

A törvény maximum az alapbér 60%-ában határozza meg a polgármester jutalmát, ami hozzáadódik a havi fizetéséhez. Ezt pedig a képviselők többsége meg is szavazta.

Hájos Zoltán tehát 6200 eurós bruttó fizetéssel vághatott neki az idei évnek, 2022-ben azonban a nemzetgazdasági átlagbér már 1418 euróra nőtt, a dunaszerdahelyi polgármesteri alapbér jutalommal együtt ezáltal meghaladja a 7200 eurót. A polgármester idei bruttó havi bérét tehát meg sem kellett emelni, az átlagbér-növekedés révén így is nőtt 600 euróval az alapbére, 400 euróval a 60%-os jutalma.

