LÉNYEG: A szlovák zsaruk belháborúja nem nyírta ki a magyar főrendőrt, és a SIS meg hazugsággal falaz a NAKA-s menekültnek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ahogy hétfőn, úgy kedden is kudarcba fulladt a smeresek azon igyekezete, hogy a parlament egy rendkívüli ülés keretében utasítsa a miniszterelnököt az országos rendőrfőkapitány leváltására. De ez a kísérlet ma sem jött össze, mert a 2020 elejétől ellenzéki helyzetbe szorult pártok - meg azok oldalhajtásai, azaz a Smer, a Hlas, illetve a kotlebás ĽSNS és a Republika - képviselői, kiegészülve a korábbi kormánypárti Sme rodinás politikusokkal képtelenek voltak összehozni 76 szavazatot erre a műveletre. Pedig kétszer is megpróbálták, de mihaszna. Így aztán a házelnök, Boris Kollár kénytelen volt végleg berekeszteni az ülést. A törvényhozás vezetője pártján kívüli "többi kormánypárt" - tehát az SaS, az OLaNO meg a Za ludí - röhög a markába, hogy ezzel lőttek a Smer parlamenti "kampányrendezvényének". Robert Fico meg búslakodhat kicsit, mert szívesen kidühöngte volna magát a kamerák előtt, elvégre dühös is lehet, hogy a rendőrség nincs tekintettel a közelgő választásokra és egymás után vadászgatja le az embereit.

Fico humorérzéke

A Smer vezetője azonban van annyira rutinos játékos, hogy ne legyen szüksége az országgyűlés tanácskozására ahhoz, hogy elmondja, mi nyomja a szívét. Természetesen Zuzana Čaputová államfő, valamint Ódor Lajos kormányfő azok, akik álmatlan éjszakát okoznak neki, elvégre a titkosszolgálatok igazgatójának menesztésével ők ketten a bűn oldalára álltak, és szerinte ezzel olyan személyeket akarnak védelmezni, akik visszaéltek a jogrendszerrel. Fico rendőrpuccsnak nevezi a zsaruságon belüli háború legújabb fejezetét, aminek része, hogy szorul a hurok azon fejesek nyaka körül, akik éveken keresztül akadályozták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség munkáját. Mert a NAKA elkötelezett nyomozói vagy három éve azzal foglalkoznak, hogy elég bizonyítékot gyűjtsenek össze azzal a gyanúval kapcsolatban, hogy a smeresek egyfajta rendőrségi maffiát üzemeltettek, amíg csak tehették. És úgy tűnik, Ficóéknak a legutolsó időkig befolyásos helyeken voltak emberei, akik hátráltatták a jó oldalon álló zsarukat. Ficónak van humorérzéke. "Mindössze" azt követeli, ha már egyszer mennie kell az SIS főnökének, akkor legyenek szívesek leváltani Hamran István országos rendőrfőkapitányt is, meg helyezzenek szolgálaton kívül pár becsületes NAKA-s detektívet. Az ellenzéki pártelnök egyszerűen nem érti, miért elég Michal Aláč visszahívásához az, hogy meggyanúsították.

Politikai áldozat

Bizonyára nem olvasta, vagy ha igen, akkor nem tudja értelmezni azt a hírt, hogy a Smer keze alá dolgozó egykori NAKA-s arcot, aki két éve Boszniába menekült az igazságszolgáltatás elől, miképpen vette védelmébe az Aláč vezette titkosszolgálat. A SIS ugyanis azt kommunikálta a balkáni ország szolgálatai felé, hogy Ján Kaľavský a hazájában politikai áldozat, ráadásul üldöztetésnek van kitéve, és Szlovákiában bosszúból emeltek ellene vádat, mert szembeszállt pár kollégájával. Arról a Kaľavskýról van szó, aki még NAKA-s tisztségviselőjeként a belső ellenőrzés emberei számára titokban rögzítette kollégái beszélgetéseit, amely felvételek gyakran a Smer embereinek a kezébe kerültek. Ezeket az anyagokat aztán a sajtótájékoztatóin Robert Fico gyakran felhasználta arra, hogy a nyilvánosság előtt alátámassza azt a mesebeszédet, miszerint az emberei ellen indokolatlanul folynak eljárások.

Pčolinský nem lélegezhet fel

Közben meg ahogy a Sme rodina által pozícióba rakott Aláč egyre nehezebb helyzetbe kerül, vele együtt nem lélegezhet fel a Szlovák Titkosszolgálat korábbi igazgatója, a szintén a családos párthoz bekötött Vladimír Pčolinský sem. Az illetékes nyomozó ugyanis vádemelési javaslatot nyújtott be a Szlovák Titkosszolgálat vizsgálati fogságot is megjárt exdirije ellen. A Speciális Ügyészi Hivatalba már befutott a vádemelési javaslatot tartalmazó dokumentum, amit az illetékesek már szagolgatnak, aztán eldöntik, mit kezdjenek ezzel az egésszel. Persze, ha Boris Kolláron múlna, akkor kukába dobhatnák a haverját "becsmérlő" iratanyagot. És magától értetődően Aláč meggyanúsítása miatti eljárással kapcsolatban is van véleménye a házelnöknek, mert úgy véli, a kormányfőnek egyforma mércével kell mérnie, és a rendőrség nem pofázhat mindenbe bele. Főleg a legnagyobbak dolgába.

Osztás-szorzás

És hogy a legeslegnagyobbak most mit csinálnak, azt könnyű megjósolni. Osztanak és szoroznak, mert kijött a legfrissebb felmérés a pártok elfogadottságáról. Ami talán csak annyi meglepetéssel szolgált, hogy mintha a félnáci republikások kissé leeresztettek volna, és az SaS meg cseppet elrugaszkodott volna a bejutási küszöbtől. A Polis a hat közvélemény-kutató intézet közül egyedüliként bent látja a parlamentben a Szövetséget, ami egy 55 százalék alatti részvételi arány mellett akár meg is történhet. De az mindenképpen vicces, ahogy a párt megváltó-szindrómában lubickoló, napbarnított ripacsa a közösségi oldalán az egy hónapja mért 5,4 százalékuk után a mostani 5,3-at is valamiféle népszerűség-növekedésnek állítja be a felfelé fickósodó piros nyilával.

Sidó Árpád