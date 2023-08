Meglepő időjárással szolgálhat az idei ősz – teljesen más lesz, mint az eddigiek

Az utolsó nyári hónap végének közeledtével megjelentek az első előrejelzések, hogy milyen időre is számíthatunk az ősz folyamán. A szakértők szerint az El Niño jelenség hatása a becslésekhez képest még jelentősebben megmutatkozik majd.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az imeteo.sk tájékoztatása szerint a 2023-as őszt jelentősen befolyásolhatja az El Niño jelenség. Ez azt jelenti, hogy a Csendes-óceán középső és keleti részén jelentősen melegebb lesz a víz felszíne, ami az európai időjárást is befolyásolhatja. A jelenség hatással lehet a szélre, a hőmérsékletre és a csapadék intenzitására.

Az időjósok szerint az ősz folyamán rekordközeli hőmérsékletek várhatók. Számos klimatológus ráadásul abban is egyetért, hogy az El Niño befolyásolja majd az időjárást a jövő évben is, ami a becslések szerint az eddigi legmelegebb lehet a Földön. A prognózisok szerint az idei ősz nagy valószínűség szerint meleg lesz, és várhatóan a tél is enyhe lesz az északi féltekén.

Copernicuc Climate Change Service szolgálat szerint 70 százalékos biztossággal kijelenthető, hogy augusztustól októberig jelentősen átlagon felüli hőmérséklet várható egész Nyugat-Európában, de az Egyesült Államok egy részén is.



(imeteo.sk)