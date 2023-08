Beteges! A gyerekek szeme láttára, a medencében végzett önkielégítést a perverz fickó

Hároméves börtönbüntetés fenyeget egy 53 éves férfit, aki önkielégítést végzett a vágsellyei fürdőben – számolt be róla a TV JOJ.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A szemtanúk szerint az 53 éves férfi a nyilvános fürdő családi medencéjében letolta a fürdőnadrágját a víz alatt, majd elkezdett önkielégítést végezni. A történtek után a fickót a medencéből egyenesen a rendőrségre vitték.

A TV JOJ-nak azt nyilatkozta, hogy nem vette le a fürdőnadrágját, állítása szerint az csupán elszakadt, egy kisebb rés keletkezett rajta, de nem akkora, hogy kilátsszon a nemi szerve. Szerinte a gyerekek ezt észrevették, és elkezdték őt nézni.

Amellett, hogy a férfit korábban már előállították kisebb gazdasági bűncselekmények miatt, a jelenlegihez hasonló esetek miatt is meggyűlt a baja az igazságszolgáltatással. A TV JOJ-nak haláli nyugalommal mesélte, hogy kisfiú korában ő is átélt hasonlót, mint most a szóban forgó gyerekek, és semmilyen hatással nem volt rá. „Szintén kíváncsi voltam és szintén érdeklődéssel figyeltem. Kerestem, hogy kinek van szabadabb fürdőruhája, és érdekelt az egész” – tette hozzá a fickó, aki szerint a társadalom eltúlzottan reagál az ilyenféle jelenségekre.

A rendőrség garázdasággal gyanúsította meg, a bíróság pedig elrendelte a vizsgálati fogságba helyezését.



(noviny.sk)