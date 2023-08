FELMÉRÉS: Bő egy hónappal a választások előtt még rengeteg a bizonytalan szavazó, nagy a zűr Kollárék és az SaS körül

A Smer-SD továbbra is őrzi vezető pozícióját, és a Progresszív Szlovákia (PS) is szinte biztosra veheti, hogy bejut a parlamentbe, legalábbis ezt jelzi az Ipsos közvélemény-kutató ügynökség legutóbbi felmérése, amelyet a DenníkN megrendelésére készített. A felmérés részleteit kivesézve az is kiderül, a szavazásra jogosult állampolgárok közül még nagyon sokan bizonytalanok annak kapcsán, hogy kinek adják a voksukat.