A Sme rodinás titkosszolgálati vezetők úgy hamisították a bizonyítékokat, hogy az pont jó legyen a Smernek

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke két éve fakadt ki annyira, hogy egy dühös megnyilatkozásában "Čurilla-maffiának" nevezte azt a Ján Čurilla vezette NAKA-s nyomozócsapatot, akik a smeres időszak korrupciós ügyeit vizsgálták. A parlament vezetője azóta sem volt hajlandó bocsánatot kérni az enyhén szólva megalapozatlan kijelentésért, és erre megvan a maga jó oka.

Segíteni, azt tudnak. Akár Ficóéknak is (TASR)

Míg Kollár idézett vádaskodása azon alapszik, hogy szerinte a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) nyomozói hasraütésszerűen találgathattak ki dolgokat, addig a múlt heti rendőrségi megmozdulás, a Végkifejletnek (Rozuzlenie) keresztelt akció azt feltételezi, hogy éppen a Sme rodinás jelöltek vezetése alatt álló titkosszolgálat az, amelyik hamis bizonyítékokat gyártott, hogy megnehezítse az említett nyomozói csoport felderítő munkáját. Most ugyanis a SIS és a rendőrség több tanújának is megeredt a nyelve a Kollárral és pártjával összefüggésbe hozható személyek feltételezett illegális tevékenységéről. Ez derül ki a Végkifejlet akcióval kapcsolatos vádemelési iratból, amiből a Sme lap már korábban is szivárogtatott.

Boris Kollár kedden azt állította, hogy a biztonsági erők több magas rangú képviselőjének megvádolása - bűnbanda megalapításával, nyomozás akadályozásával és a hatalommal való visszaéléssel összefüggésben - "az állam biztonságának felforgatásával" ér fel, és a házelnök egy szóval sem említette, hogy az érintettek között szerepel Michal Aláč, a Szlovák Információs Szolgálat tegnap leváltott, valamint Vladimír Pčolinský, a szervezet korábbi igazgatója, akik a Sme rodinához köthető szereplők.

A szlovák lap által megvizsgált dokumentum szerint az ügyre rálátó tanúk azt írták le, hogy Pčolinský és egy bizonyos Peter Košč, a titkosszolgálatokkal szoros viszonyt fenntartó üzletember 2016 óta miképpen befolyásolta a SIS működését, és hogyan szereztek információkat a tanúk és nyomozók rágalmazására a Smer-kormányokhoz kapcsolódó személyek ügyében. A megismert iratanyagnak köszönhetően először értesülhettünk arról, hogy Vladimír Pčolinský volt SIS-igazgató egy bűnözői csoport feltételezett vezetője, - a már említett Košč - gyermekeinek keresztapja. Pčolinský a Sme rodina párt alelnökének, Peter Pčolinskýnak a testvére és a párt képviselőjének, Adriána Pčolinskának a férje is egyben.

A Végkifejlet akció keretében vizsgálják a NAKA-s detektívek az SIS vezetőségének, a Belügyminisztérium belső ellenőrzési csoportjának, valamint a Nemzetbiztonsági Hivatal irányításának erőfeszítéseit Ján Čurilla rendőrnyomozó és társai lejáratására.

Kollár szerdán kategorikusan kizárta a Sme lapnak nyilatkozva, hogy ismerte volna Koščot, Peter Pčolinský pedig kedd óta nem hajlandó válaszolni a bátyját érintő új vádakkal kapcsolatban, ahogy azzal összefüggésben sem, hogy milyen viszonyt ápolt az említett, kétes hátterűnek mondott üzletemberrel. 2021 szeptemberében az Aktuality hírportálnak azonban Peter Pčolinský még reagált a Koščcsal kapcsolatos kérdésekre. Vladimír Pčolinský ekkor már több hónapja nem volt az SIS igazgatója, és a Főügyész akkoriban mentette fel a korrupciós vádak alól, aminek köszönhetően kiszabadulhatott a vizsgálati fogságból. A NAKA "čurillás" nyomozóit pedig ebben az időszakban jogellenesen vették őrizetbe, mert állítólag akadályoztá a belső ellenőrzés vizsgálatát, amiért később kártérítést is kaptak.

Ismerem Košč urat, többször találkoztam vele a múltban, de sörre nem járok vele - állította akkoriban Peter Pčolinský. Szerinte Koščnak mindig voltak érdekes információi a pártokat érintő kulisszatitkokról, és érdekelte őt a többi párt helyzete. Úgy vélte akkor a Sme rodina második embere, hogy az ártatlanság vélelme Koščra is vonatkozik, akit a 2021-es interjú idején - az azóta nyolc év letöltendőre ítélt - Dušan Kováčik különleges ügyész megkenésével vádoltak. Košč jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, ellene 2021 áprilisában nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Szemtanúk szerint Košč és Pčolinský együttműködése legalább 2016-ban kezdődött, amikor még az SNS-es Anton Šafárik volt a SIS igazgatója. A titkosszolgálaton belül zajló dolgokról nem csak egy titkos tanú vall, hanem a rendőrséggel együttműködő gyanúsított, aki a SIS-en belül Pčolinsky-helyetteseként dolgozott. Boris Beňa szerint Pčolinský és Košč "nagyon jól ismerte egymást".

A tanúk vallomásai arra mutatnak rá, hogy Košč és Pčolinsky törekvése, hogy megnehezítség a NAKA munkáját, 2020 és 2021 fordulóján kezdődött. Ekkor Pčolinský már háromnegyed éve irányította a szolgálatokat, és mindennek a kiváltó oka az volt, hogy letartóztatták a Pénzügyi Igazgatóság Bűnügyi Hivatala volt igazgatóját, Ľudovít Makót, valamint a már említett Boris Beňát. Ők ketten elkezdtek együttműködni a nyomozókkal. A nyomozás szerint Pčolinský és Košč állítólag "titkosszolgálati tevékenységgel" próbálta kétségbe vonni a nevezettek vallomásait. Makó letartóztatása után Pčolinský megpróbált információkat szerezni arról, miről beszélt, és hogy megemlítette-e a nevét. Egy tanú szerint Beňa letartóztatása után még "nagyobb pánik" lett úrrá rajtuk. Beňa arról vallott, hogy Koščnak támadt az ötlete, hogy információkat szerezzenek a Tisztítótűznek nevezett akció tagjairól, különösen Čurilláról, aki a legnagyobb veszélyt jelentette számukra.

Mind Košč, mind Pčolinski motivációja az volt, hogy mentsék az irhájukat. Ők ketten Ján Kalavský NAKA-s nyomozónak köszönhetően jutottak információkhoz a nyomozókról. Koščot Kałavský informátoraként tartották számon a NAKA-ban, de a valóságban a jelenleg Boszniában tartózkodó, de a hazai bíróságok által már elítélt Kalavský szivárogtatott Ján Čurilláról és kollégáiról, akiknek a beszélgetéseit rögzítette.

A NAKA szerint az ezután célirányosan megszerkesztett felvételeket és azok átiratait a Smer felhasználta a sajtótájékoztatóin, hogy megkérdőjelezze a párt jelöltjei ellen indított vizsgálatokat. Pčolinskýt ebben a törekvésében egy akkoriban létrehozott speciális osztály is segítette. És a tanúk meg a nyomozók hiteltelenítésére irányuló erőfeszítések még azután is folytatódtak, hogy Pčolinskit 2021 márciusában korrupcióval vádolták meg, és öt hónapon keresztül vizsgálati fogságban tartották.

A SIS aztán lépéseket tett annak érdekében, hogy Vladimír Pčolinskýt minél gyorsabban szabadlábra helyezzék, és megkérdőjelezzék az említett büntetőeljárást. A NAKA állásfoglalása szerint ezen lépések része volt a SIS jelentésének parlamenti képviselők elé terjesztése is, amelyből azt a következtetést lehetett levonni, hogy Čurilla és társai manipulálják az esetek kivizsgálását. A SIS igazgatója akkoriban már Pčolinský addigi helyettese, a szerdán leváltott Michal Aláč volt. Amikor aztán Pčolinskýt 2021 nyarán kiengedték, változatlanul befolyással bírt a SIS-re, továbbra is találkozott Aláčcsal és a SIS többi tagjával.

(Sme/para)