LÉNYEG: Még nem látni, az orosz zsoldosvezér kinyírása mennyire szorongatja meg Putyin tökeit. Azt sem tudjuk, mit kezd a nép Kollárék Fico-pártiságával

Szerdán este egy pillanatra úgy tűnhetett, hogy a csütörtöki lényegbevágó hírek elsősorban Oroszországból érkeznek majd, hiszen a tegnap esti légikatasztrófában, melynek következtében életét vesztette Moszkva urának korábbi bizalmasa, benne volt az is, hogy kapásból valami kis felfordulás következik arrafelé. De egyelőre ennek nincsen különösebb nyoma. Bár az bizonyára nem dobja fel Putyin országa közvéleményének a hangulatát, ha eljut hozzájuk a hír, hogy a legvalószínűbb elmélet szerint a KGB utódszervezete szedte le az égről a kegyvesztett Jevgenyij Prigozsin zsoldosvezér repülőgépét. Tehát a köztörvényes bűnözőből hotdog-árussá vedlett Putyin egykori szakácsa, aki aztán trollfarmot létrehozva az államfő privát mészárosaként tevékenykedett, megunva a működésképtelen állami hadsereget, elárulta minden oroszok führerét, amiért megkapta azt, ami ott az ilyenekért jár. Ez a fejlemény várhatóan megerősíti az állami hadsereg pozícióját, amelynek képviselőit Prigozsin korábban nyilvánosan leugatta, és akik ellen éppen két hónapja valamiféle puccsot is szervezett. Likvidálása azonban megfelel Ukrajnának, meg hát a világ normálisabb felének, mivel az orosz védelmi minisztérium azon magas rangú tisztviselői érzik majd magukat lovon, akik az orosz-ukrán konfliktus során eddig inkompetensnek mutatkoztak. Bénázásuk csak jól jöhet a moszkvai békediktátum helyett igazságos békét kívánók számára is.

Kire szavazzunk?

Közben itthon a politikai élet szereplői a választásokig fennmaradó napokat számolják, hogy kimatekozzák, hogyan osszák be szeptember végéig az erőiket. Van még kit meggyőzniük, hiszen ma derült ki, a szavazásra jogosult állampolgárok közül még nagyon sokan bizonytalanok annak kapcsán, hogy kire voksoljanak. Csupán a megkérdezettek 54 százaléka volt teljesen biztos a választásában, az meg nem egy magas arány. Sajnos, az olyan pártok választói, mint a Smer a legbiztosabbak a dolgukban, az olyan tömörülés szavazóiba, mint a korrektebb térfélhez tartozó SaS viszont alig szorult elköteleződés. Pedig az elég fontos dolog. Emlékezhetünk arra, hogy 2020-ban az urnákhoz járuló állampolgárok milyen nagy aránya döntöttek az utolsó pillanatban arról, szerintük melyik képviselőjelölt érdemli meg leginkább a szavazatát. Ezért is fordulhatott elő, hogy Igor Matovic egyszerű embereit alig egy hónappal a választások előtt még 13 százalék körül mérték, aztán február végén már 25 százalékra ugrott fel az OLaNO népszerűségi mutatója. Jelenleg nem csak a szaszkások teljesítenek alul, hanem például a Sme rodina választóinak harmada is úgy gondolja, hogy könnyen lehet, el sem slattyognak szavazni.

Megeredtek a nyelvek

Főleg, ha a Boris Kollárékban gondolkodó újságolvasók belelapoznak azokba a cikkekbe, amik egymás után arról szólnak, hogy a Sme rodina emberei titkosszolgálati pozícióból miképpen kavartak úgy, hogy az jó legyen Robert Ficóéknak is. A családos szervezet jelöltjeinek vezetése alatt álló SIS ugyanis hamis bizonyítékokat gyártott, hogy megnehezítse a smeres rezsim korrupciós ügyeit feltárni igyekvő nyomozók munkáját. Most ugyanis több tanúnak is megeredt a nyelve a Kollárral és pártjával összefüggésbe hozható személyek feltételezett illegális tevékenységéről, amiről tulajdonképpen a Végkifejlet nevezetű zsarusági akció szól. Kollár emberei azzal a Ján Kaľavskýval fúrták meg a NAKA-sok igyekezetét, aki két éve Boszniába menekült a hatóságok elől, és akit a hazai bíróságok már el is ítéltek. A balkáni "politikai üldözött" keze benne van abban, hogy úton-útfélen rögzítették a detektív kollégák beszélgetéseit, amit aztán alaposan átszerkesztettek, és az ilyen megbuherált átiratokat a Smer felhasználta a sajtótájékoztatóin, hogy nevetségessé tegye a párt jelöltjei ellen indított NAKA-s vizsgálatokat. Kollár szavazóit azonban nem kell félteni, őket az sem érdekelte eddig, hogy a házelnök csapata családra hivatkozós pártmegnevezést használ, közben meg a pártelnök futószalagon gyártja a csonka családjait. És néha még oda is csap a tucatnyi gyereke tucatnyi anyja valamelyikének. Ám az, hogy a Sme rodina ennyire összejátszott a Smerrel, elég meredek lehet még a legelfogultabb kolláristának is. Vagy nem. Hiszen azt is látjuk, hogy valami perverz csavar folytán a "magyarjaink" körében is egyre elfogadottabbá válik az a Fico, akit korábban a magyarfaló Vladimír Mečiarhoz szoktunk hasonlítani. De visszakanyarodva a Sme rodinához, ha az ilyen kisebb pártok közül többen megtorpannak a parlamenti bejutási küszöb előtt, sokkal nehezebb lesz a választások után egy életképes kormányt létrehozni.

Meddig maradhatnak Ódorék?

Ezért is foglalkozik a sajtó olyan felvetésekkel, hogy a szavazás után mennyi hónapig maradhat még hivatalban az Ódor-kormány. Hiszen az függ a kormányalakítási tárgyalásoktól, ami meg elsősorban a választási eredményeken múlik, illetve az egyes szereplők megegyezési hajlandóságán, és nem utolsó sorban Zuzana Čaputová államfőn. Az alkotmány ugyanis nem szab meg semmilyen határidőt arra vonatkozóan, hogy mennyi idő alatt kellene megállapodni az új koalíció létrehozásáról, amihez legalább 76 parlamenti képviselő támogatása szükséges. Egyes szakértők szerint ez nem túl szerencsés, hogy hosszú ideig hivatalban maradjon egy olyan kormány, mint amilyen mondjuk a mostani szlovák kabinet, amelynek nincs parlamenti többsége. Azonban ha úgy történik, hogy Ódor Lajosék kénytelenek lennének maradni még pár hónapot, az elkövetkező egy évben tényleg ez legyen a legrosszabb, ami velünk történhet.

