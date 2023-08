Miért éri meg a homlokzati felújítás?

Mivel az ingatlan homlokzata az épület egyik legnagyobb összefüggő felülete, így sokszor kétszer meggondoljuk, hogy vajon megéri-e ezt felújítani. A hatékony hőszigetelés azonban lehetetlen, ha mindezt nem orvosoljuk időben, hiszen a hőveszteség 30 százalékáért a homlokzat felel. A mostani energiaárak miatt pedig nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust, még akkor sem, ha felújítást kell eszközölnünk. Ebben a cikkben eláruljuk, hogy miért éri meg mindez. Kitérünk arra, hogy miben és hogyan érdemes gondolkodni a témával kapcsolatban.

Milyen előnyei vannak a homlokzati felújításnak?

A Tiissa kültéri Trend falburkolatával nemcsak sokkal energiahatékonyabbá, de még stílusosabbá is varázsolhatjuk az otthonunkat. Az épület legnagyobb felületén keresztül távozik a hő harminc százaléka, tehát nem elhanyagolható szempont a homlokzat felújítása. Ahhoz, hogy az otthonunkban télen és nyáron egyaránt kellemes legyen a hőmérséklet, mindezt úgy, hogy elkerüljük a kültéri hűtését és fűtését, beruházásra lesz szükség.

A megfelelő kültéri homlokzatburkolattal felfrissíthetjük az otthonunk külsejét, átalakíthatjuk azt akkor is, ha amúgy belül nem szeretnénk hozzányúlni. A Trend kollekció tökéletes választás azok számára, akik szeretik a modern, gyors és tartós megoldásokat. A falpanelek ugyanis ellenállnak az időjárási viszontagságoknak, nem engedik be a zajokat, emellett jól szigetelnek. Nem igényelnek komolyabb karbantartást, a felszerelés pedig szinte pillanatok alatt megvan.

Tényleg megéri?

A hőszigetelést többnyire azért választjuk, mert szeretnénk energiát és fűtési költséget megtakarítani. Nem muszáj azonban a legolcsóbb vagy a nem túl divatos megoldásokban gondolkodni. A kültéri falburkolatok egyediek, tartósak, növelik az otthon komfortérzetét, ezáltal nő az életminőségünk. Ennek köszönhetően csökkenthetjük az energiafogyasztást, így bár elsőre sokba kerülhet, viszonylag gyorsan visszahozza az árát. A falpanelek hozzájárulnak a klíma- és a környezetvédelemhez, hiszen újrahasznosítható anyagból készülnek.

Ahhoz azonban, hogy minden előnyét kihasználhassuk, szakszerű tervezésre és kivitelezésre van szükség, hiszen a befektetés csak így térülhet meg gyorsan. Az viszont más kérdés, hogy mennyi az annyi, amennyit meg tudunk vele spórolni. Az, hogy milyen mértékben hatékony, függ az ingatlan típusától, a falak vastagságától, valamint a hőátbocsátási képességtől. Ha kérdéseink vannak ezzel kapcsolatban, akkor nyugodtan keressünk fel egy energetikai tanácsadót.

A burkolás tényleg emeli a ház értékét?

Ez teljesen igaz, hiszen minden, amit befektetünk a házba, az szinte biztosan emel annak az értékén. Persze nem azonnal az eladáson gondolkodunk, de egy jól szigetelt, kívülről is mutatós épület sokkal előbb és sokkal többért kelhet el, mint egy régebbi típusú ház. Az új külsőnek köszönhetően pedig mi magunk is jobban érezzük magunkat és nemcsak azért, mert energiát takaríthatunk meg, hanem azért is, mert így már önmagában jó ránézni a homlokzatra.

(PR-cikk)