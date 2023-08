Kajak-kenu vb - Döntős és olimpiai kvótás a magyar női kajaknégyes

A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Rendessy Eszter, Hadvina Dóra összeállítású női kajaknégyes bejutott a döntőbe 500 méteren a duisburgi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon, ezzel szerzett négy női kajakos kvótát Magyarországnak a párizsi játékokra.

Fotó: MTI

A férfi kajaknégyes - Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor - hasonlóan a nőkhöz második lett pénteki középfutamában, így ugyancsak készülhet a később sorra kerülő fináléra, amelyben egy európai riválisát kell megelőznie ahhoz, hogy kvótát szerezzen.

A korábbi viharos időjárás sokat szelídült, még a nap is kisütött, így a 13 óra előtti folytatás már a tervek szerint alakult a viadalon. A középfutamokban az első három hely ért finálét.

A kajak négyesek versenye különös jelentőséggel bír a vb-n, ugyanis tíz-tíz hajóban negyven-negyven párizsi kvóta talál gazdára, ráadásul a tíz olimpiai szám közül ebben a kettőben csak itt lehet kvalifikációt szerezni, javítási lehetőség nincs. Kikötés, hogy legalább négy kontinens nemzeteinek kell szerepelniük az indulási jogot gyűjtő egységek között.

Ennek megfelelően már a középfutamok előtt is nagy volt az izgalom a vízen és a parton is. Gazsóék szerdán, az elrontott rajt után egy második hellyel mutatkoztak be az előfutamban, s most sem kezdtek túl jól. A folytatásban a németekkel, a dánokkal, az ukránokkal és a norvégokkal folyt a csata a továbbjutó helyekért, s végül - a táv második felében remekül lapátolva - a hazaiak mögött sikerült beérni a második helyen. Mivel a döntőben ott lesz a kínai, az ausztrál és az új-zélandi egység is, minden európai finalista kvótát szerez, a negyedik kontinens pedig majd a B döntőből kerül ki.

"Valahogy nem tudnak felpörögni a lányok, nincs meg köztük a harmónia, remélem, a döntőre összeállnak." - mondta az MTI-nek Hüttner Csaba szövetségi kapitány, aki a négy kvótának természetesen örült.