FELMÉRÉS: A modell, ami 10%-ra méri a Republikát, a magyarokat meg 2% alá

A Median SK ügynökség felmérési modellje már júliusban is hasonló eredményt hozott, akkor azonban a Szövetséget még 2,4%-ra mérték. A 2% alatt tanyázó pártok pontos támogatottságát nem is említik, és a szlovákiai magyarok képviseletét hirdető mindegyik formáció ide esett náluk augusztusban.

Forró Krisztián és Gyimesi György

Júliusban a közmédia és az Eduard Heger vezette Demokrati megbízásából is készítettek felmérést, melyek eredményét 5 nap eltéréssel hozták nyilvánosságra. A korábbi mindössze egy százalékos különbséget mért a Smer-SD és a PS között, míg a későbbi már több mint 4%-osat. A Hlas-SD-t néhány nap eltéréssel 11-12,5%-ra mérték, a Republikát viszont kis eltéréssel mindkét alkalommal 10%-ra.

Augusztus 21. és 24. között készített felmérésük szerint a Smer most 20,2%-ot szerezne, míg a PS 17,6-ot. A Hlas-SD támogatottsága modelljük szerin 10%-ra csökkent, a Milan Uhrík vezette Republikáé most is ugyanennyi.

Emelkedést mutat a felméréseikben az SaS támogatottsága, mely júliusban először 6,1-re, majd 6,5-re, most pedig 7,3%-ra jött ki. Lényegében változatlan a KDH-é, mely pedig most 6,7%-ot érne el.

Koalícióban történő indulása miatt viszont kiszorulna a parlamentből az OĽaNO és társai, mivel a 7%-os küszöböt nem érnék el, csupán a választáson résztvevők 6,2%-ának szavazatát szereznék meg.

Bejutna viszont 5,8%-kal a Sme rodina és 5,3%-kal az SNS. Utóbbi támogatottságában való zuhanást itt is előrejelzék, hiszen júliusban még 7% fölé mérték őket, az SNS esetében viszont rögzítették a fordított tendenciát, miután egy hónapja még alig többen szavaztak volna rájuk, mint 4%.

A bejutáshoz legközelebb álló párt a Demokrati, amelynek most 4,1%-ot mértek, szemben az általuk rendelt felmérésben egy hónappal ezelőtt szereplő 3,4%-kal (noha a másik felmérés akkor 4,2%-ot hozott. Rajtuk kívül még az ĽSNS érne el 2 feletti eredményt, ezúttal 2,4%-ot.

A felmérés alapján a parlamentben 37 mandátumot szerezne a Smer, 32-t a PS, 18-18-at a Hlas, 13-at a SaS, 12-t a KDH, 10-10-et pedig a Sme rodina és az SNS. Ha koalícióra lépne a Smer, a Hlas, a Republika és az SNS, az 83 parlamenti mandátumot jelentene, míg a PS, a Hlas-SD, az SaS, a KDH és a Sme rodina 85-öt. Utóbbiaknak a Hlas nélkül csupán 67 képviselője lenne.

A Median SK választási modellje csak azokat viszgálja, akik nem utasítják el a választásokon való részvételt, a nem biztos pártválasztók körében pedig azt vizsgálják, mely pártok közül választanának, és ezt súlyozzák is.

(RTVS/TASR)