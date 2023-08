A szavazólap lefényképezése sérti a szavazás titkosságát

A kitöltött szavazólap lefényképezése sérti a szavazás titkosságát. A választó ezzel nemcsak elárulja, kire szavazott, hanem bizonyítékot is szolgáltat róla - mondta a TASR-nek Marek Domin docens, alkotmányjogi szakértő, egyebek mellett az Alkotmánybíróság döntéseire hivatkozva. Az Állami Választási Bizottság hozzáfűzte, nem lehet megakadályozni, hogy a szavazó lefényképezze az általa kitöltött szavazólapot, és nem is lehet szankcionál azért, ha szabadon úgy dönt, hogy azt nyilvánosságra is hozza.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A törvény ugyanis nem rendelkezik erről.

„Ugyanakkor ha a szavazólapot azzal a céllal fényképezi le, hogy igazolja, kire voksolt, az bizonyítékként szolgál a választási korrupcióra. Tehát ha az őt korrumpáló személynek így bizonyítja, hogy kire szavazott, akkor elképzelhető a büntetőjogi felelősségre vonás” – véli Domin. A választási bizottság viszont arra figyelmeztetett, ha a szavazó nyilvánosságra hoz egy lefényképezett szavazólapot, az még nem egyértelmű bizonyíték arra, hogy valóban úgy is szavazott, mint ami a felvételen látható.

A szavazás titkossága a szabad választójog egyik alapelve. „Azt szolgálja, hogy a választó úgy adhassa le a szavazatát, hogy senki ne deríthesse ki, kire szavazott, illetve kire nem” – tette hozzá Domin.

A választási bizottság már korábban is foglalkozott ezzel a témával. „Már több határozatban leszögezte, senki sem kényszerítheti a választót, hogy szolgáltasson bizonyítékot arról, kire szavazott” – közölte a belügyminisztérium sajtóosztálya.

Az elmúlt napokban már a közösségi hálón is megjelentek felvételek kitöltött szavazólapokról, ugyanis a külföldről, levélben szavazók már megkapták postán a szavazólapokat. Sőt, a pártok és a jelöltek is terjesztenek ilyen felvételeket, köszönetet mondva a rájuk adott szavazatért. A korábbi választások napján is számtalan ilyen fénykép körözött a közösségi hálón.

A választás 2023. szeptember 30-án, szombaton lesz, a választás napja előtt 48 órával kampánycsend lép életbe. A választáson 24 párt, illetve mozgalom, valamint egy választási koalíció indul.

TASR