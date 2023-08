LÉNYEG: Oroszországban a gyilkos is részvétét fejezheti ki áldozata hozzátartozóinak, Uhrík pedig tagadja, hogy fiatalon normális volt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egyre érdekesebb dolgok derülnek ki Milan Uhrík, a fasiszta Republika párt vezetőjéről. Előbb csak annyit lehetett tudni, hogy „fiatalon” az SDKÚ Új Generáció nevű ifjúsági szervezetének tagja volt. Ezt még elütötte azzal, hogy csak „fiatalkori botlás” volt, és különben is csak meg akarta győzni a többiekat a NATO és az Európai Unió hátrányairól. Igaz már annyira fiatal azért nem volt, hiszen 2011-ben már 27 éves volt, és meg volt a mérnöki diplomája is.

Ma kiderült, hogy nemcsak a párt ifjúsági szervezetének, hanem magának a pártnak is tagja volt, sőt az SDKÚ színeiben indult a helyhatósági választáson.

Uhrík tagadja, hogy fiatalon normális volt

Paradox módon Uhrík hevesen tiltakozik, a jelenénél kevésbé sötét, mondhatni „normális” múltját rejtegetni próbálja, hiszen egy SDKÚ tagság még mindig jobb, mintha az ember a fasiszta ĽSNS színeiben kerül be az Európai Parlamentbe, majd Kotleba pártjából kiválva egy hasonlóan szélsőséges pártot alapít.

2010-11-ben az SDKÚ éppen kormánypárt volt, Iveta Radičová miniszterelnök vezetésével a kabinet próbálta rendbe hozni azt, amit az előző négy évben Fico, Mečiar és Slota tönkretettek.

Az tehát inkább mulatságos, hogy Uhríknak ezeket a – valószínűleg – legnormálisabb éveit kell titkolnia párttársai és pártja választói előtt is.

Sokat költ a Smer, de legalább átláthatatlan módon

Augusztus 22-ig a Smer már kétmillió eurót elköltött a választási kampányára, ráadásul ezt a lehető legkevésbé transzparens módon tette, derül ki a Transparency International Slovensko (TIS) elemzéséből. A Smer kampányfinanszírozását 25,8 százalékban találta tisztának a TIS, amivel az utolsó helyen végzett a 15 értékelt párt és koalíció közül.

Nem végzett azonban túlságosan előkelő helyen a Szövetség sem, amely Marian Kotleba pártjával azonos értékelést, 54,3 százalékot kapott az eddigi kampányköltésére.

Kicsit jobb eredményt ért el a másik két magyar érdekeltségű párt: a Magyar Fórum vezette szövetség 60,9, a Kékek-Híd pedig 62,9 százalékot kapott a TIS-től. Az élen a Saska (84 százalék) és a Progresszív Szlovákia végzett (94 százalék). A 15 vizsgált pártból csak négy ért el jó, azaz 70 százalék feletti eredményt, 10 párt esetében fejezte ki fenntartásait a TIS, egy párt kampánya – a Smeré – pedig egyáltalán nem transzparens.

Már az orosz nukleáris fűtőelemeket is helyettesíteni tudjuk

Habár az orosz-ukrán háború kitörése óta Európa legtöbb országa a legfontosabb feladatának az orosz energiahordozókról való leválást tartja legfontosabb feladatának – kivéve talán Magyarországot –, viszont a legtöbben ez alatt a földgáz és a kőolaj alternatív forrásokból való beszerzését értik. Érthető ez az igyekezet, hiszen emlékszünk még a tavaly nyári, közel 1000 eurós földgázárakra, amelyek a villanyáram árát is az egekbe hajtották, nem kis bevételt eredményezve ezáltal Putyinnak. A földgáz és a kőolaj mellett azonban az atomerőművek fűtőanyagát is Oroszország szállította Szlovákiába – is. Nem csoda – az oroszok valószínűleg kikötötték, hogy az általuk tervezett atomerőműbe a fűtőanyagot is ők szállítják. A fűtőtestek előnye, hogy viszonylag hosszú ideig bírják, ritkábban kell cserélni és hosszabb időre is lehet tartalékot képezni. Ez utóbbi mutatja az is, hogy Szlovákiának még jövő v végéig van elég tartaléka.

Utána viszont már nem kell Putyin kegyeire bízni magunkat: Szlovák Villamosművek (SE) szerződést írt alá az amerikai Westinghouse céggel, amely képes az orosz típusú atomerőművekbe is fűtőanyagot gyártani.

Amikor a gyilkos is kifejezi részvétét

És ha már Putyinnál tartunk: az ugyan még mindig nem teljesen biztos – csak nagyon valószínű –, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner magánhadsereg tulajdonosa is a szerdán lezuhant magángép fedélzetén volt, Vlagyimir Putyin azonban már megszólalt az ügyben. Az orosz elnök csütörtökön meglehetősen cinikus módon részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Amilyen erős ugyanis az a feltételezés, hogy Prigozsin a felrobbant gép fedélzetén volt, ugyanolyan erős az is, hogy a gép felrobbantását maga Putyin rendelte el.

Bizonyára nem sokan örülnének annak, ha a hozzátartozójuk gyilkosa is részvétét fejezi ki nekik a temetésen...

