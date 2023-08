Méh nélkül született, most mégis gyermeket vár a ritka betegségben szenvedő nő

Várandós az az alabamai nő, aki hónapokkal ezelőtt méhátültetésen esett át. Liz Goldman egy ritka betegségben szenved: nem alakult ki a méhe.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

14 éves korában diagnosztizálták Liz Goldmannál a Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindrómát. A szindróma esetén a méh ürege hiányzik, és jellemzően a hüvely felső kétharmada sem fejlődik ki.

Goldman a lesújtó hír ellenére nem adta fel az álmát, miszerint szeretne édesanya lenni. Mikor először olvasott olyan nőről, aki méhtranszplantáción esett át Svédországban, elhatározta, hogy ő is aláveti magát a műtétnek - írja a Metro.co.uk. A lakhelyén, Alabamában is volt lehetőség feliratkozni a méhbeültetésre várók listájára 2020-ban. Ő volt az első, akin az államban méhtranszplantációt végeztek.

A folyamat során több petesejtjét először le kellett fagyasztani, hogy aztán később a szervezeten kívül megtermékenyített sejteket tudják beülteni az új méhébe. Hét hónnappal a sikeres transzplantáció után Goldman méhébe beültették az első megtermékenyített petesejtet, de az első terhessége egy héttel az első pozitív teszt után, vetéléssel végződött.

Idén február 9-én újabb embriót ültettek be, ami viszont már sikeres volt, Liz jelenleg terhességének harmadik trimeszterében jár. „Nem tudtam elhinni. Abból az állapotból, hogy egyáltalán nincs méhem, eljutottam oda, hogy van méhem, és most már van egy baba is benne“ – fogalmazott a lapnak.

A Metro szerint a világon minden ötezredik nő szenved Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser-szindrómában.

(hvg.hu)