Száz évre titkosították, de most könnyebb lesz belenézni az anyagba, ami a százezrek halálát okozó háborúról szól

Franciaország tovább könnyíti a hozzáférést az algériai háborúval kapcsolatos levéltári anyagokhoz, engedélyezve a kiskorúakat érintő aktákba való betekintést is - derült ki a Le Journal Officiel című hivatalos közlönyből.

Fotó: AP/TASR

A lépést történészek és családtagok már régóta követelték. Emmanuel Macron francia elnök 2021. márciusi bejelentései után 2021 decemberében Franciaország a törvényes határidő előtt tizenöt évvel megnyitotta az 1954. november elseje és 1966. december 31-e közötti időszakra vonatkozó, háborúval kapcsolatos igazságügyi archívumát. A gyakorlatban azonban a családok és a kutatók számára a dokumentumokhoz való hozzáférés "ugyanolyan nehéz maradt, mint valaha" - panaszolta Marc André történész a Le Monde című napilap 2022 novemberében megjelent cikkében.

Az egyik fő akadály az volt, hogy a kiskorúakat - az akkor hatályos jogszabályok miatt 21 év alattiakat - érintő aktákat kivonták a hozzáférhető anyagok köréből, mert még mindig a százéves titkosítási időszak vonatkozott rájuk. E korlátozás miatt, több mással együtt, "az akták többsége le van zárva" - jegyezte meg a történész. "Az anyagoknak ez a bürokratikus kezelése azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyják a fiatalok által vívott háború valóságát. Ez éppúgy igaz a Franciaországban élő algériai bevándorlókra, mint a vidéken élőkre, továbbá és a börtönökben raboskodókra, a függetlenségért harcolókra, támogatóikra, akárcsak a sorkatonákra, akik közül sokan 20 év körüliek voltak bevonuláskor".

"Akkoriban elég idős volt ahhoz, hogy levágják a fejét, most meg elég kiskorú ahhoz, hogy titkosítva maradjon a dossziéja" - mondta Marc André, akinek kritikáját az algériai média is felkapta. A vasárnap közzétett, 2023. augusztus 25-i keltezésű új közlemény eltörli a konzultáció alóli kizárást a kiskorút érintő ügyek esetében. Azok az akták azonban, amelyek nyilvánosságra hozatala "a magánszemélyek magánéletét" vagy "a hírszerzési tevékenységekben részt vevő, megnevezett vagy könnyen azonosítható személyek biztonságát" érinti, továbbra is titkosak maradnak.