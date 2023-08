Az orosz főpap a frontra küldené azokat a „szexuálisan érett csődöröket”, akik „kitágult pupillával buliznak”

Andrij Tkacsev, az Orosz Ortodox Egyház főpapja arról beszélt, hogy a frontra kellene mozgósítani azokat a „szexuálisan érett csődöröket”, akik „kitágult pupillával” buliznak az éjszakai klubokban, írja az Unian.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Szerinte a regionális tanácsoknak razziázniuk kéne az éjszakai klubokban, „Moszkva önmagában elég lenne” ahhoz, hogy fellendítsék az utánpótlást. Tkacsev úgy gondolja, „vétkezni olyankor, amikor a társaid karjukat és lábaikat veszítik el, teljes disznóság”.

„Ott kell razziáznunk. Olyan gyógyító hatása lesz ennek, hogy idővel nem fogunk ráismerni az országunkra” – fogalmazott.

Az orosz ortodox egyház – amely hadifoglyokat adott át korábban Magyarországnak – a háború kitörése óta egyértelműen Kreml-párti: az egyház feje, Kirill pátriárka levelet is írt az Egyházak Világtanácsának, amelyben a Nyugatot okolta a háború kitöréséért.

Tkacsev, aki korábban Lvivben volt pap, 2014-ben, a krími háború kitörésekor hagyta el Ukrajnát és menekült Oroszországba. Az SZBU szerint Tkacseb korábban is „nyilvánosan támogatta az orosz megszállókat” a közösségi oldalain is. Az ukrán szolgálat közleményében azt írja, dokumentálták, ahogy Tkacsev „azt javasolja az oroszoknak, hogy vallási feliratokat rakjanak rakétáikra”. Egy videóban egy másik orosz ortodox pap beszél arról, hogy „nem adhatunk kegyelmet a sátánnak, bármilyen formát öltsön is, legyen az katona, öregasszony vagy gyermek”.

Tkacsev volt az is egyébként, aki korábban úgy fogalmazott, hogy „szörnyű” a sok női vezető a világban, mert a politika „nem a nők dolga”, nekik „kását kell főzni meg boldognak lenni”.

(telex.hu)