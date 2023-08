Serie A: Négy perc elég volt a pályán Krstovicnak, és megszerezte első gólját az olaszoknál! (Videó)

A címvédő Napoli kétgólos győzelmet aratott a vendég Sassuolo felett vasárnap az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójában, így továbbra is százszázalékos.

A kulcspillanat

A nápolyi együttes akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna, mert Victor Osimhen és Giovanni Di Lorenzo góljai mellett Giacomo Raspadori büntetőt hibázott, ráadásul ellenfele majdnem egy félidőt emberhátrányban futballozott.

A legutóbb ezüstérmes Lazio viszont másodjára is kikapott, ugyanis a Leccében elszenvedett kudarc után ezúttal hazai pályán is alulmaradt a Genoával szemben, így továbbra is pont nélkül áll.

A Juventus hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Bolognával.A vendégek az első félidő derekán kerültek előnybe, a torinói Zebráknak a 80. percben sikerült egyenlíteniük.

Fordított utat járt be a Konferencia-ligában idén döntős Fiorentina, amely saját közönsége előtt 2-0-ra vezetett a szünetben a Lecce ellen, a lefújáskor azonban 2-2 állt az eredményjelzőn. Sikeresen debütált a Lecce mezében a DAC-tól ide igazolt Nikola Krstovic, aki csupán a 72. percben állt be, de négy perccel később már meg is szerezte első gólját a bajnokságban, amivel csapata egyenlített.

Serie A, 2. forduló:

SS Lazio-Genoa 0-1 (0-1)

g.: 16. Retegui

SSC Napoli-Sassuolo 2-0 (1-0)

g.: 12. Osimeh, 64. Di Lorenzo

Fiorentina-Lecce 2-2 (2-0)

g.: 3. Gonzalez, 25. Duncan

Juventus-Bologna 1-1 (0-1)

g.: 80. Vlahovic - 24. Ferguson

szombaton játszották:

Frosinone-Atalanta 2-1 (2-0)

Monza-Empoli 2-0 (1-0)

AC Milan-Torino 4-1 (3-1)

Verona-AS Roma 2-1 (2-0)

hétfőn játsszák:

Salernitana-Udinese 18.30

Cagliari-Internazionale 20.45

Az állás:

1. AC Milan 2 6-1 6 pont