Az utolsó forró nap áll előttünk idén? Este valami egészen más következik!

Hétfőn a hőmérséklet csúcsértékei helyenként még elérhetik a 35 Celsius fokot is, de az is elképzelhető, hogy ez lesz az utolsó igzán forró nap idén. Ete jelentős változás áll be az időjárásban, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetést is adott ki.