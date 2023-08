Az olcsó nyomtató valóban rossz választás?

A nyomtató beszerzését gyakran akarják az emberek megúszni minél olcsóbban. Ez azonban az esetek többségében nem a legjobb megközelítés, mivel csalódás, további stressz és költségek merülhetnek fel a használat során. A legjobb választás az, ha inkább elkerüljük az olcsó nyomtatókat.

Miért érdemes elkerülni az olcsó nyomtatókat?

Ha megnézzük például a TechOffice milyen nyomtatót vegyek útmutatóját, akkor ott is látható, hogy az olcsó változatok az esetek döntő többségében nem jelentenek valódi megoldást, sőt. Az egyik fő oka ennek az, hogy ezeket az eszközöket direkt úgy tervezték, hogy hamar elhasználódjanak. Ezt jól jelzi az anyaghasználat is, valamint az alkalmazott technológiák listája is.

Az olcsó nyomtatók havi nyomtatási kapacitása és ajánlott havi nyomtatási mennyisége is kifejezetten alacsony. Egy irodába kimondottan rossz választás egy ilyen eszköz, mivel ott az átlagosnál jóval nagyobb terheléssel kell megküzdeniük. Mivel az anyaghasználat hagy némi kívánnivalót maga után, így elég hamar találkozhatunk meghibásodásokkal még közepes terhelés mellett is.

A fenntartási költségekről sem szabad megfeledkezni. Egy olcsó nyomtatóhoz a tintapatron, toner nagyon drága tud lenni, pláne, ha az eszköz árához hasonlítjuk. Gyakran annyiba kerülnek a kiegészítők, mint amennyibe a nyomtató maga. Elsőre csábító lehet a kedvező belépési költség, de hosszú távon egy olcsó készülék fenntartása sokkal drágább, mint egy minőségi változat esetében.

Továbbá figyeljünk oda a szokásos marketingtrükkökre: egy prémiumkategóriás termék sosem lesz leárazva 20-30 ezer forintra, valószínűleg csak az olcsóbb modellt akarják úgy feltüntetni, mintha alapból egy kiváló eszköz lenne.

Van, amikor az olcsó nyomtató megoldás is lehet

Az olcsóbb változatnak is megvan a maga szerepe. Ilyen az, amikor például csak egy-két hónapra keresünk ideiglenes megoldást. Erre kiváló választás egy olcsóbb nyomtató, amíg például várunk a nagyobb gépezet érkezésére, vagy még nem szántuk el magunkat a vásárlásra. Ilyen lehet az is, ha tulajdonosváltás előtt áll a vállalkozás.

Ha alacsony a nyomtatási volumen (otthoni használat, egyéni vállalkozók), akkor is jó választás lehet egy ilyen nyomtató. Induló vállalkozásoknak is szokás ezt ajánlani, mivel a kezdeti időszakban még garantáltan nem kell majd havi szinten 5-10 ezer oldalt nyomtatni.

A választás nem egyszerű

Egy új nyomtató beszerzése tele van kihívásokkal. Könnyű eltévedni a hatalmas kínálatban, ezért is ajánlott szakember segítségét is igénybe venni a vásárlás során. Az első és egyben legfontosabb lépés, hogy ne az árcédula legyen az első paraméter, amit egy nyomtató esetében megnézünk. Ez gyakran lehet félrevezető, és valójában nem egy megoldást fogunk vásárolni, hanem további nehézségeket.

A legfontosabb, hogy a saját igényeinknek megfeleljen az új nyomtató, és azt garantáltan hozni is tudja hosszú távon is.

(PR-cikk)