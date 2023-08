"Bár az ember minden nap ugyanazt csinálja, mégsem engedhetjük, hogy rutinossá váljon"

Tóth Csaba a METRANS /Danubia/ a.s. dunaszerdahelyi termináljának tapasztalt portáldaru- és rakodógép-kezelője. A Paraméternek elárulta, milyen érzés ezeken a kolosszális gépeken dolgozni.

Mi szerepel a munkaköri leírásában?

Az én feladatom a konténerek kezelése és átrakása a vonatok, teherautók és azok tárolóhelyei, az úgynevezett boxok között. Ezt portáldarukkal vagy kerekes rakodókkal végzem. Ez utóbbiakat az angol reachstackers szóból a köznyelvben "stekkernek" is nevezik.

Már a METRANS előtt is rakodógépek kezelésével foglalkozott?

A METRANS-nál nyolc évvel ezelőtt kezdtem el a pályafutásomat. Addig mindenfélét csináltam - voltam üzletember, körülbelül 15 évig építettem faházakat, de ilyen hosszú idő után változást kerestem. Láttam egy hirdetést egy darukezelői állásról, és gondoltam, kipróbálom.

Gyorsan hozzászokott a munkahelyváltáshoz?

Persze eleinte tartottam tőle, hogy ilyen hatalmas gépekkel kell dolgoznom akár 12 órás műszakokban, mivel műszakokban dolgozunk, nappali, esti műszak majd 2 nap szünet. De mindent megszoktam, és elégedett vagyok a munkahelyemmel.

Milyenek voltak a kezdetek?

A konténerkezelés pozícióban mindig a rakodógépeknél kezdesz, ahol egy-két évig dolgozol, attól függően, hogy hogyan boldogulsz. Csak ezután jön a lehetőség, hogy válts portáldarura. Dolgoztam már emelőkön és rakodókon, de ez a munka teljesen más. Elvégeztük a képzést, és ha az embert nem riasztja el a kezelt konténerek mérete és súlya, akkor nagyszerű munkát végezhet. Azonban nagyon óvatosnak kell lenned, amikor ezt csinálod, teherautók mozognak a terminálon, és van, hogy emberek sétálnak a konténerek körül. Ezért soha nem lankadhat a figyelem.

Mi a fő különbség a konténerrakodó „stekkerek” és a daruval végzett munka között – melyik tetszik jobban?

A darun jobban élvezem a munkát, sokkal kényelmesebb. A saját fülkédben vagy, és nem kell kiszállnod, hogy a teherautó sofőrjeivel foglalkozz, akik gyakran bonyolult természetűek, és akiket gyakran emlékeztetni kell a biztonsági óvintézkedésekre. A daruban van egy extra rendszer, ahol látom, hogy hova kell egy adott konténert tenni, míg a rakodógépeken inkább a kommunikációról és a pozícióváltásról szól.

Hány konténert kezel és rak át egy műszak alatt?

Körülbelül 100-at egy kerekes rakodógépen. Több időt vesz igénybe a konténerek szétrakása a terminál más-más pontján. A darunak korlátozott a hatósugara, a vonatok és a teherautók pedig közvetlenül alattam haladnak. Az elektromos meghajtás miatt gyorsabban kezelhető, így műszakonként néha 200 konténert tudok kezelni vele. Persze minden a körülményektől függ.

Hogy kell elképzelnünk egy átlagos munkanapot konténerrakodóként?

Fél hatkor érkezem a cégbe, átöltözöm, és várom, hogy a daruhoz vigyenek. Ezután nyolc óráig dolgozom, amikor 10 perces biztonsági szünetet tartunk, majd elmegyek egy kávéra és egy cigarettára. Ebéd időkor 11:30-kor levált egy kolléga, majd 45 perccel később az ebédszünet után visszamegyek a kabinba. Négy órakor újabb tízperces biztonsági szünet van, és hat órakor végzünk.

Változik a munka az egyes évszakok alatt?

Tavasszal és ősszel nem annyira, de nyáron és télen nagy különbségek vannak. Mivel a kabinok üvegből vannak néha olyan mintha egy üvegházban lennénk. Van légkondi, de nem szeretem, nem tesz jót nekem. Télen pedig, amikor leesik a hó, gyakran eltakarja a konténerek, boxok, vagy vagonok jelzéseit, így előfordul, hogy nehezen tudjuk elolvasni vagy megtalálni őket.

Nem túl magányos a munka, nem zavarja, hogy egész nap egyedül van a fülkében?

Egyáltalán nem, adóvevőn keresztül folyamatosan kapcsolatban vagyunk a kollégákkal az irányítóteremben és a többi darunál. Ha éppen nem kommunikálunk szól a rádió. A rakodógépvezetőknek pedig, ha van pár szabad percük, megbeszélik, hogy találkoznak a terminálon és váltanak pár szót.

Történt Önnel valami szokatlan dolog a pályafutása során, amire vissza tud emlékezni?

Igen, rögtön az elején történt, és ez is alátámasztja, hogy miért kell a teherautó-vezetőknek annyira biztonságtudatosnak lenniük. Éppen egy konténert pakoltam le egy vonatról, amit egy üres boxra akartam rakni, ahol megjelent egy teherautó. Nem kellett volna ott lennie, én pedig nem láttam a konténeren keresztül. A konténer behorpasztotta a teherautó vezetőfülkéjét. Szerencsére senki sem sérült meg, de ez is mutatja, hogy miért kell mindannyiunknak, így a teherautó vezetőknek is odafigyelniük a szabályokra.

Mi a helyzet a láthatósággal a konténerek kezelésénél, és mennyi idő kell egy darukezelőnek a szükséges gyakorlat megszerzéséhez?

Más a vagonokra, boxokra vagy teherautóra rakodás. Valószínűleg a legnehezebb a konténerek vontatóra rakodása, mert a félpótkocsik eltérő kialakításúak. A darukon segédkamerák is vannak, de a gyakorlattal jön az érzés és a bizalom, hogy a konténer ott van, ahol lennie kell, még ha a laikusnak nem is úgy tűnik. Fél, talán háromnegyed évembe telt, mire már nem voltam ideges. Sokszor fel akartam adni, de azt mondtam magamnak - ha másoknak sikerül, akkor én is meg tudom csinálni.

Nevezhető rutinmunkának? Soha nem álmodott még konténerekkel?

Még ma is álmodom néha. És bár a napok hasonlóak, a képzésen kiemelték: még ha minden nap ugyanazt csinálod is, nem szabad rutinba csúsznod, mert ilyenkor történnek a leggyakrabban balesetek.

Mi a legnehezebb része a munkának?

Naponta többször felmászni a darura. Naponta ötször mászol fel 15 métert minden időjárási körülmények között. Amikor például szeles az idő, akkor jól megmozgatja a kabint, mintha egy hajón lennél.

Mit jelent a pihenő munka után, mivel tölti a szabadidejét?

A feleségem alkalmazkodik a munkahelyi műszakjaimhoz, így amikor szabad vagyok, elmegyek a lányomért az iskolába, szakkörökre viszem. Szeretek főzni, ezért a feleségemmel felosztjuk a feladatokat - ő süt, én pedig igyekszem valami újat főzni, így nincs rutin a konyhában. Az interneten található receptekből merítek ihletet. Aztán ott van a pihenés az udvaron, és néha még jut egy kis idő is egy sörre. Emellett szenvedélyes futballszurkoló vagyok, különösen a hazai Dunaszerdahely csapatának szurkolok, és ha időm engedi, szívesen elmegyek egy-egy meccsre.

