Dunaszerdahely? Menjen csak a f*szba! Meredek dolgokat mondott az exminiszter Ficóról

Hosszú interjút készített a DenníkN lap a korábbi szlovák külügyminiszterrel, és ebben a riportban érdekes dolgokat állított az a Rastislav Káčer, aki minisztersége alatt sem fogta vissza magát. Még Dunaszerdahely is szóba került, nem is akármilyen szövegkörnyezetben.

Rastislav Káčer (Fotó: TASR)

A beszélgetésben felmerült Káčer azon nyilatkozata, amit még idén februárban tett a szlovák diplomácia vezetőjeként. Akkor ugyanis kijelentette, hogy Magyarország területi igényekkel léphetne fel Szlovákiával szemben, ha Vlagyimir Putyin sikeresebb lett volna Ukrajnában, és ma a keleti határunkon állna. A külügytől májusban távozó politikus ezt a megjegyzését nem tartja Magyarország bírálatának. "Soha nem kritizáltam Magyarországot. Ez egy gyönyörű ország, és szeretem az ottani emberekkel együtt. Én magam részben magyar gyökerekkel rendelkezem, tehát hol itt a hungarofóbia? Mindig csak Orbánt és a politikáját kritizáltam."

Minket is szeret, vagyis ahogy ő mondja, azokat a magyarokat, akik Szlovákiában élnek. És amikor Novák Katalin találkozott Zuzana Čaputovával, nézett is egy nagyot, amikor a magyar államfő azt találta mondani, hogy érzékeny bizonyos dolgokra, mert "Szlovákiában él 500 ezer honfitársunk". Ennél a megjegyzésnél mintha egy késsel bökték volna meg Káčert, és legszívesebben beleszólt volna a két elnök beszélgetésébe, odaszólva Nováknak, hogy „nektek itt nincsenek magyarjaitok", ők a mi magyaraink, és büszkék vagyunk arra, hogy itt élnek, és mindent megteszünk azért, hogy itthon jól érezzék magukat. De sajnálja, hogy ennél a résznél a szlovák államfő csendben maradt.

Az exminiszter arról is beszélt, hogy Magyarország revizionizmusa és a szomszédokkal szembeni eróziós politikája, amelynek során Orbán kihasználja a kisebbségeket, szembe találta magát Putyin imperializmusával. Az orosz államfő ugyanis a szavaktól eljutott a tettekig. Hiszen ő hosszú éveken át arról beszélt, milyen rossz az, hogy a Szovjetunió összeomlott, hogy ez történelmi igazságtalanság, mert az egy nagyszerű és tekintélyes ország volt, amelyiket megalázta a Nyugat. És aztán egyszer csak megszállta Ukrajnát. Orbán tíz éve mondogat hasonlókat. Miért vagyunk biztosak abban, hogy Putyin nem inspirálja Orbánt? Főleg ebben a helyzetben, amikor a magyar kormányfő Putyin szövetségeseként lép fel az ukrajnai háború idején.

Ha mindez másképpen lenne, Orbán beszédeit a hagyományos magyar folklór részének vehetnénk, amit már megszokhattunk. De most szerinte eljött az ideje, hogy megtörjön a csend. Azért is, mert Káčer úgy érzi, átlátja a helyzetet, hiszen miniszterként hozzáfért egy csomó bizalmas elemzéshez, információhoz. És különben is, elég belehallgatni abba, amit Orbán mond. Aztán szerinte itt van egy szlovákiai belpolitikai összefüggés is, mégpedig az, hogy Robert Ficótól kezdve Andrej Dankón keresztül egészen a fasisztákig sokan felnéznek Orbánra, szimpatizálnak vele, ami rendkívül veszélyes dolog.

Ezért Káčer úgy érezte, nem maradhatott csendben, mert a választások lesznek az országban, és az embereknek meg joguk van tudni, hogy kire szavaznak. Aztán ezzel meg magyar oldalról kiérdemelte a pszichopata címkét a magyar parlament Pozsonyba látogató külügyi bizottságának elnökétől. El tudja képzelni - tette fel a kérdést az exminiszter - hogy valaki tőlünk Magyarországra látogatna és Szijjártó Péter külügyminisztert pszichiátriára küldené? Vagy emlékszünk arra, mit engedett meg magának Szijjártó, miután a NAKA letartóztatta a Smer színeiben politizáló Tibor Gašpart? Nem azt mondom, hogy vitába kell szállnunk Magyarországgal, hanem azt, hogy udvariasan, de egyértelműen meg kell határozni a vörös vonalat Orbán számára. Mert ahogy Putyinnál látjuk, a szavak tettekhez vezetnek, így Káčer.

Ma a nemzetieskedő "hejszlovákok" csodálattal néznek fel Orbán és Putyin diktatúrájára, bár mindkettő veszélyezteti államiságunkat és szuverenitásunkat. A nemzeti szenvedélyek szítása meg egyenesen Orbán érdeke, amit régóta csinál, ezért is osztja meg a szlovákiai magyar pártokat.

Egyébként amikor jelentős területeket veszített Szlovákia az 1938-as a bécsi döntés következtében, a mostani hejszlovákok elődjei meg sem mukkantak. Nyugodtan átadták területünk harmadát a magyaroknak, egy keveset meg a lengyeleknek. Attól tart a politikából már kivonult egykori tárcavezető, hogy a mostani nemzetieskedők, Ficóval az élen, készek lennének megtenni ugyanezt, csak hogy meglegyen a saját kis autokrata államuk. És ezt az sem akadályozná, hogy Szlovákia a NATO és az Európai Unió tagja. Erre Káčer válasza az, hogy miért is gondolja bárki, hogy a NATO automatikusan megvédene minket?

Senkit nem érdekelne a védelmünk, hiszen mi sem törődünk vele, ráadásul ez egy olyan konfliktus lenne, ami két tagállam között zajlik. Mások is nehezen tudnák kibogozni, hol az igazság, és el lehetne intézni azzal, hogy elvégre a magyarok és a szlovákok egyformán problematikusak.

Ilyen helyzetben már nagyon könnyen megtörténhetne egy 20 euróba kerülő titkosszolgálati műveletet. Provokációk zajlanának, felvonulnak a gárdisták, valaki felgyújtana egy magyar zászlót, majd egy épületet egy magyar faluban, megkéselnék a polgármestert, és éles konfliktus keletkezne. Ebből az a vélemény alakulna ki a nemzetközi színtéren, hogy a szlovákok közönséges nacionalisták, a magyarok meg szenvednek, és ezért Magyarországnak meg kell védenie őket... Pontosan így csinálták az oroszok is az ukrajnai Donbaszban.

Ami meg Ficót illeti, Káčer szerint a Smer vezetője saját büntetlenségére játszik. Ő a saját szabadságát akarja megőrizni, illetve fenn szeretné tartani a lopás folytatásának lehetőségét. Ő magasról tesz Dunaszerdahelyre és a környékére, azt nyugodtan feláldozza. "Simán. Tudja, mit mondana? "Menjen csak a f*szba". Számára ez megfelelő fizetség lenne a békéért az őt "zaklató" gonosz Nyugattól leválasztott terület maradék részén" - véli a szlovák exdiplomata.

Káčer ezt az elméletét már két éve elmondta hivatali elődjének, Ivan Korčoknak - hogy a fenntebb vázoltakat a szlovák nacionalisták, nemzetiszocialisták nyugodtan megteszik. Korčok akkor azt válaszolta, hogy ez biztosan nem így van, az állam és a határainak megsértése ezeknek az embereknek egyfajta no-go zóna. Azonban nemrég újra leült beszélgetni a két egykori szlovák külügyminiszter, és Korčok állítólag azt mondta Káčernek, hogy attól tart, mégis igaza van.

(DenníkN)