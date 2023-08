Meggyilkoltak ártatlanságát kétségbe vonó pappal pózolgat az a Gyimesi, aki az SNS-szel és a Republikával is összeborulna

Három éve még nem tartotta magát katolikusnak, most már büszkén pózolgat az OĽaNO-tól a Szövetséghez csapódott Gyimesi György a tavaly botrányos kijelentést tett Orosch János érsekkel. A magyar párt listazáró jelöltje azt üzente a közösségi oldalán, hogy nem engedi el az egyház kezét.

Facebook (Gyimesi)

2020 nyarán a Cas.sk portál arról számolt be, hogy Igor Matovič "magyarja" az abortusztörvény parlamenti tárgyalásakor a vitában arról szónokolt, hogy gyakran váltogatja a szexuális partnereit, nem is katolikus, nem jár templomba, imádkozni sem tud, de azért támogatja, hogy Marian Kotleba elképzelései szerint korlátozzák a nők abortuszhoz való jogát. Sokat változott azóta a világ, Juraj Gyimesiből időközben Gyimesi György lett, meg talán katolikus is, bár ez utóbbiról nincsenek hitelt érdemlő információnk.

De arról igen, hogy most a választási kampányban a Szövetség "sztárjelöltje" odadörgölőzött ahhoz az Orosch János érsekhez, aki tavaly botrányos kijelentést tett a pozsonyi Vár utcában lövöldöző gyilkos áldozatairól, kétségbe vonva ártatlanságukat. Gyimesi a csütörtöki találkozójuk után azt írta a posztjában, hogy több kérdésben is egyezik az értékrendje az érsekkel, és biztosította őt arról, hogy nem engedi el az egyház kezét, és munkatársaival azon lesz, hogy "növeljük a szlovákiai egyházak támogatását."

Gyimesi érdekes megnyilatkozásokat tesz a választási hadjárat során. Ő volt az, aki július elején kacsingatni kezdett a Smer felé, aztán arról is értekezett, hogy megszüntetné az olyan pártok pénzelését, mint amelyiknek a listáján jelenleg indul, és az utóbbi napokban arról is értesülhettünk, hogy minden további nélkül együttműködne a rossz emlékű SNS-szel.

(38:20-nál hangzik el a vonatkozó vallomás)

Ám nem csak Andrej Danko pártja kóser számára, hanem a szélsőséges arcokat a sorai között tudó Republika is.

(19:45-nél jön a helyreigazítás)

Pár napja a topky.sk portál munkatársát helyre is igazította, amikor a műsorvezető egy beszélgetés során azt feltételezte Gyimesiről, hogy a politikus kizárja a választások utáni kooperációt Milan Uhrík pártjával. Erre Gyimesi megjegyezte: ki kell javítanom önt, a Republika nincs kizárva.

(sárp)