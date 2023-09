Lefoglalták a hatóságok Marcus Aurelius életnagyságú szobrát, állítólag lopott volt

Marcus Aurelius római császár fej nélküli egészalakos bronzszobrát foglalták le egy clevelandi múzeumban az amerikai hatóságok, amelyek Törökországból lopott és az Egyesült Államokba csempészett műkincsek után nyomoztak.

A Clevelandi Művészeti Múzeum 1986-ban vásárolta meg a szobrot, és azóta ókori római gyűjteményének az ékessége. Egy manhattani bíróság augusztus 14-én rendelte el az alkotás lefoglalását.

Az amerikai hatóságok egy műkincscsempész-hálózat utáni nyomozás során jutottak el a szoborhoz. A bűnözők többek között a Törökország délnyugati részén fekvő Bubonból - az egykori Lükiából - lopott műkincseket szállítottak Manhattanen keresztül - közölte Alvin Bragg, a manhattani kerületi ügyészség szóvivője, de további részleteket nem osztott meg.

Az 1,9 méter magas bronzszobor 180 és 200 között készült, értéke az ügyészi hivatal szerint mintegy 20 millió dollár (7 milliárd forint).

Egy clevelandi szakfolyóirat arról számolt be, hogy a szobrot már több mint két hónapja eltávolították a múzeum kiállításáról, és az intézmény honlapján a műalkotás címét is megváltoztatták. Korábban a cím Marcus Aureliusra utalt, most viszont Drapériába öltözött férfialaknak nevezik.

Törökország már 2012-ben benyújtotta igényét a szoborra, további csaknem kéttucatnyi más műkinccsel együtt, amelyeket Bubonból és egyéb helyszínekről loptak el, és a clevelandi múzeum gyűjteményében szerepeltek.

Todd Mesek, a múzeum szóvivője csütörtökön közölte, hogy a múzeum mindaddig nem nyilatkozik a Marcus Aurelius szoborral kapcsolatban, míg a nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a múzeum nagyon komolyan veszi a műkincsek származásának tisztázását.

A manhattani kerületi ügyészség az elmúlt években több száz Törökországból, Görögországból, Izraelből, Olaszországból és máshonnan származó, lopott műkincs hazatelepítésében vett részt.

Marcus Aurelius 161-180 között uralkodott, és neve sztoikus filozófusként is fennmaradt.



