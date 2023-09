Rod Stewart jövő júniusban Budapesten ad koncertet

Legnagyobb slágereivel még egyszer visszatér Budapestre Rod Stewart. A skót szupersztár 2024. június 22-én az MVM Dome-ban lép fel világkörüli turnéja keretében - közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A 78 éves énekes öt évtizedes pályafutása során a legnagyobb világsztár énekesek sorába emelkedett. Egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott.

Rengeteg sláger fűződik a nevéhez, köztük a Maggie May, a Da Ya Think I'm Sexy, a Baby Jane, a The First Cut Is the Deepest, az I Don't Want to Talk About It, a Tonight's the Night, a You Are in My Heart, a Hot Legs, a Forever Young vagy a Sailing.

Jellegzetes hangja, stílusa és szerzeményei a rocktól a folkig, a soultól az R&B-ig ívelnek; egyike azon kevés előadónak, aki karrierje minden évtizedében listavezető albummal tudott jelentkezni. Számos magas zenei kitüntetést kapott, két alkalommal is bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, megkapta az ASCAP Dalszerzői-díjat, a Grammy-díjat, és 2016-ban hivatalosan is Sir Rod Stewart lett, miután a Buckingham-palotában lovaggá ütötték zenei és jótékonysági szolgálataiért.

Az eredetileg futballistának indult, majd sírásóként is dolgozo Rod Stewart pályafutása kezdetén, 1967 és 1975 között a Jeff Beck Group, majd a Faces tagja volt. Legutóbbi stúdiólemeze, a The Tears of Hercules 2021-ben jelent meg, előtte 2013-ban megjelent Time című albumával 37 év után került ismét a brit slágerlista élére.

Rod Stewart jövőre ötödször lép fel Magyarországon. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a Kapcsolat koncerten a fővárosi 56-osok terén, legutóbb 2018 januárjában a Budapest Sportarénában lépett fel.

