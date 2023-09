Rendkívüli helyzetet hirdettek a magyarlakta járásban a menekültek miatt!

A szabályozatlan migráció mértékének megnövekedése miatt rendkívüli helyzetet hirdetett pénteken a Nagykürtösi Járási Hivatal. Rengeteg a menekült a szomszédos Lévai járásban, oldják a helyzetet Ipolyságon és Érsekújvárban is.

Illusztráció - archív felvétel

A nagykürtösi járási rendkívüli helyzetről a belügyminisztérium tájékoztatta a TASR hírügynökséget, kiemelve, hogy a rendkívüli helyzet bevezetése hatékonyabb eszközöket biztosít a hatóságok számára a helyzet kezelésére, ugyanakkor nem tapasztaltak olyasmit, hogy az illegálisan az országba belépő menekültek zavarnák a közrendet.

"Megértjük, hogy a kialakult helyzet a polgárok aggályait válthatja ki, éppen ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban megoldjuk" - közölte a belügy.

Nagykürtös külvárosában, a lakóövezeten kívül kiválasztanak egy épületet, ahol a menekültekkel kapcsolatos intézkedéseket végzik majd, ezzel is szeretnék a lakosok komfortját és biztonságérzetét növelni. Jelezték, hogy operatív jellegű intézkedések mellett olyanokat is hoznak, amelyekkel hosszabb távon megoldást találhatnak a szabályozatlan migrációra.

A belügyminisztérium jelezte, hogy amennyiben közrendzavarást tapasztalnak vagy bűncselekmény elkövetésének tanúi, ne habozzanak a rendőrséghez fordulni.

A lévai járásbeli Ipolyvisken önkéntesek járőröznek éjszakánként, hogy figyelemmel tudják kísérni a kialakult helyzetet. A mintegy hatszáz lakosú falu elején megkülönböztető mellényt viselő önkéntesek ügyelnek a rendre - számolt be róla az Aktuality.sk.

Ez a kezdeményezés csak néhány nappal ezelőtt született, augusztus 29-én ugyanis öszeült a faluban a válságstáb. Antal Nyustin Ágnes polgármester elmondta, nem szeretnék megfélemlíteni a menekülteket, éppen ellenkezőleg, segíteni szeretnének. Ivóvízzel kínálják őket és kihívják hozzájuk a rendőrséget, hogy azok elkísérjék őket valamilyen gyűjtőhelyre, ahol az ügyeiket intézhetik.

Az első éjszaka mintegy 122, a következő éjszaka pedig kb. 100 menekültnek segítettek eligazodni. A harmadik éjszaka már egy sem jött, az Aktuality stábja csupán köze egy tucat menekültre akadtak, akik a közeli Ipolyság felé tartottak. Éppen oda irányítják őket a rendőrségre.

Az ipolyviski polgármester közölte, a válságstáb a romló helyzet miatt ült össze, mivel a menekültek sok szemetet, hálózsákokat, ruházatot hagynak hátra maguk után. A másik ok pedig az egészségügyi kockázat, mivel a hosszú útjuk során nincs biztosítva számukra az egészségügyi ellátás.

A környező falvak és Ipolyság polgármesterének aláírásával levelet küldtek az ügyben a köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek és a rendőrkapitánynak is, melyben arra kérik őket, intenzívebben kommunikáljanak, és kapcsolják be a helyzet kezelésébe a hadsereget is, amely koordinálhatná a menekültek érkezését. Megszólították az ügyben a magyar hatóságokat is, Novák Katalin köztársasági elnököt és Pintér Sándor belügyminisztert, mivel a legtöbb menekült éppen Magyarország felől érkezik.

A menekültek túlnyomó többsége szíriai, akiket az aktuális törvények szerint nem lehet kiutasítani, mivel az országukban háborús konfliktus van folyamatban. Zachar Pál ipolysági polgármester az elégtelen kommunikációra hívta fel a figyelmet. Közölte, egyik pillanatról a másikra hozott létre a rendőrség egy regisztrációs pontot a városban a menekültek számára, ahol egy papírt kapnak arról, hogy az országban maradhatnak, és már nem szállítják el őket onnan. Zachar ezt felháborítónak tartja, mivel a város nem készült fel ilyen mennyiségű menekült fogadására.

Renáta Čuháková nyitrai keürleti rendőrszóvivő közölte, hogy a környéken megnövelt számban van jelen a rendőrség, konfliktust egyelőre nem tapasztaltak, és ezt Zachar is megerősítette. Szeptember 6-án Léván találkoznak a határ menti települések vezetői a rendőrség képviselőivel, hogy tanácskozzanak a kialakult helyzetről.

A SME az érsekújvári helyzetről írt, ahol ugyancsak megnövekedett számban jelentek meg az utóbbi időben elsősorban szíriai menekültek. Az emberek tiltakoznak a jelenlétük ellen, noha közrendzavarást itt sem tapasztaltak a részükről. Zavaró tényező, hogy miután az idegenrendészeten elintézik az ügyeiket, rendszerint a lakótelepeken sátoroznak, amit pedig megtiltani nem lehet számukra. Sokan tartózkodnak emellett a vasútállomáson és a parkokban. A rendőrség szerint a legtöbbjük számára Szlovákia nem célország, ugyanis Németországba tartanak, és csak ideiglenesen maradnak itt.

Augusztus 30-án ugyanakkor a helyzet fokozódása miatt Érsekújvárban is összeült a válságstáb. A menekültek számára eddig az idegenrendészet épülete mögött alakítottak ki egy kb. 100 négyzetméteres, elkerített területet, ami az óvoda területével határos. Mivel azonban itt sokan egész napokat eltöltenek várakozással, a város szeretné ezt a migrációs nyomást a külvárosba átirányítani, a rendőrkapitányság komáromi úti épületéhez, ahol még az iskolaév kezdete előtt kialakíthatják az idegenrendészet ideiglenes munkaállomását.

Érsekújvár városa mobilvécékkel látja el a várakozókat és takarító személyzetet biztosít azokra a helyszínekre, ahol hosszabb időt eltöltenek.

A menekültek ügyében a belügyminisztériumhoz fordult a Szlovákiai Városok Uniója is, levelükben azt kérték, hogy rendszer szintű intézkedéseket hozzanak és a városok külterületére irányítsák a menekültek ügyeinek csoportos intézését. Arra is kérték az illetékeseket, hogy alakítsanak ki egy rendszert arra vonatkozóan, hogyan térítik meg a települések önkormányzatainak ezzel kapcsolatos költségeit.

"A kialakult helyzet elviselhetetlen a városokra nézve, éppen ezért azt szorgalmazzuk, hogy az elejétől fogva kezeljék, hogy a lakosok körében ne alakuljon ki feleslegesen idegengyűlölet" - közölték.

(TASR/Aktuality/SME)