HLAS je pripravený do ústavy navrhnúť konkrétne sociálne práva na ochranu ľudí, ako aj rovnosť práv mužov a žien

HLAS – sociálna demokracia je pripravený navrhnúť do ústavy konkrétne sociálne práva, aby bol vek odchodu do dôchodku, práva zamestnancov, rodín s deťmi či sociálne slabších skupín chránené priamo najvyšším zákonom štátu. Uviedol to vo svojom videu ku Dňu ústavy líder strany Peter Pellegrini.

„Ústava nám napríklad v článku 55 hovorí, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. Tri roky pravicových vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera nám však ukázali, že toto ustanovenie im nejako nebráni v prijímaní antisociálnych zákonov, ktoré ožobračujú ľudí. Preto HLAS navrhuje zakotviť do ústavy konkrétne sociálne práva. A ešte jednu zmenu potrebujeme urobiť.

Musíme priamo v ústave povedať, že práva slovenských žien a mužov sú rovnaké. Ak niekto vykonáva rovnakú prácu s rovnakým nasadením, má právo aj na rovnaký plat a rovnaké zaobchádzanie.

Rovnosť slovenských žien nemá platiť pre 150 vyvolených na kandidačnej listine, ale pre dva a pol milióny žien, ktoré sú oporou svojich rodín, detí, manželov, priateľov či rodičov,“ uviedol Pellegrini.

„Pred 31 rokmi prijala vtedajšia Slovenská národná rada ústavu budúcej zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky. Bola to kotva štátnosti, základný dokument právneho a demokratického štátu, o ktorý sa usilovali celé generácie našich predkov. Posledné roky často počúvame, že tento sviatok treba zrušiť. Hovoria nám to najmä tí, ktorí si z ústavy urobili trhací kalendár a zaplienili ju nezmyslami, ktoré v nej nemajú čo hľadať. Som presvedčený, že Slovensko má svoju ústavu ctiť a jej prijatie si dôstojne pripomínať. No po troch desaťročiach slovenskej samostatnosti dozrel čas pozrieť sa aj na to, čo dnes v ústave nie je a čo by tam byť malo,“ uviedol Pellegrini.

„Slovenská ústava si zaslúži úctu. No zaslúži si aj zmeny, ktoré priniesol čas a ktoré majú ľuďom na Slovensku zabezpečiť lepší a dôstojnejší život. Tak bude slovenská ústava ešte väčšou oporou demokratickej a nezávislej Slovenskej republiky. A dnešný deň si budeme pripomínať s ešte väčšou hrdosťou,“ skonštatoval vo svojom slávnostnom videu Peter Pellegrini.

