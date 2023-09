A rendőrség minden erejét mozgósította a Dél-Szlovákiát sújtó menekülthelyzet miatt

A rendőrség minden erejét és eszközét beveti a rend fenntartásához az illegális migrációval kapcsolatban. A hatóság sem Nagykürtösön, sem Szlovákia más pontján nem regisztrált rendzavarást a menekültek részéről. A rendőrség és a belügyminisztérium szerint az illegális migráció egész Európát sújtja, nemcsak Szlovákia küzd vele.

Fotó: TASR - Jaroslav Novák

„Siralmas a háború elől menekülő emberek amúgy is bonyolult élethelyzetével való visszaélés. Felszólítjuk ezért a politikai pártokat, hogy hagyjanak fel a dezinformációk terjesztésével, és ne tévesszék meg a társadalmat” – üzeni a belügyi tárca.

A rendőrség szerint egyelőre semmilyen bűncselekményt vagy kihágást nem regisztráltak, amiket a menekültek követtek volna el Szlovákia területén. Minden gyanús esetet kivizsgáltak, a hatóság az emberek türelmét kéri. Megjegyzi, hogy olyan emberekről van szó, akik háború elől menekülnek nyugatra, nem akarnak Szlovákiában maradni, csupán a szükséges időre maradnak nálunk, amíg átmennek az ellenőrzéseken.

A Nagykürtösi járásban azonosítottak egy objektumot, amiben jelenleg menekültek tartózkodnak. A belügyminisztérium hangsúlyozza, hogy ideiglenes beosztásról van szó, amely lehetővé teszi a szükséges eljárások lefolyását és a külföldiek jelenlétének ellenőrzését. Az adatok feldolgozását az idegenrendészet veszi át.

A rendőrség közölte, hogy továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet nemzetközi szinten is. A rendőri egységek továbbra is fokozott szolgálatot látnak el, főként Szlovákia déli határán, munkájukat a magyarországi rendőrség is segíti.

A Hlas parlamenten kívüli párt szombaton felszólította Ódor Lajos miniszterelnököt, hogy kezdjen el intenzívebben foglalkozni az egyre növekvő illegális migrációval Szlovákia déli járásaiban. A felszólításhoz más pártok is csatlakoztak. Pénteken rendkívüli helyzetet hirdettek ki a Nagykürtösi járásban a fokozódó illegális migráció miatt.



TASR/para