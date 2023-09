LÉNYEG: Fico megállítana minket a magyar határon, a Szövetség meg bármilyen szörnyűséget el tud képzelni az oroszokról

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nem történt semmi rendhagyó dolog ma a szlovák törvényhozásban: Hacsak az nem, hogy a csütörtökre betervezett három rendkívüli ülése egyikét sem sikerült megnyitniuk a képviselőknek, mert látszólag egyetlen alkalommal sem tudott összeseregleni legalább 76 képviselő a teremben. Sebaj! Van még lehetőség javítani ezen a helyzeten. Mondjuk mindjárt holnap újra megpróbálhatják működőképessé tenni a parlamentet a honatyák és társaik. Hogy ők mit akarnak ott csinálni?

Sajnos, Ficóék nem buták

Mindenki mást. Például a smeres képviselők a menekültválság kérdését tűzték volna napirendre, a Heger-kormány egykori koalíciós csapata meg módosította volna a büntetőtörvénykönyvet és újraszabályozná az orvosi rendelői ügyeletek működését. És bár mindig elegen sertepertéltek az ülésteremben, amikor viszont arra került volna a sor, hogy megnyissák a tanácskozást, valahogy mindig sikerült annyi politikusnak arrébb táncolnia a szavazókészüléktől, hogy határozatképtelennek mutatkozzon a testület.

Robert Ficóék sajnos nem hülyék, érzik, melyik téma tartja lázban a választópolgárokat. Tudják, hogy az emberek többségét zavarja az útjaink mellett tébláboló és Nyugat felé igyekvő migránsok gyülekezete, még akkor is, ha eddig nem is történt egyetlen incidens sem a "bennszülött" szlovákiaiakkal. Még a Szlovákiai Városok Uniója is jelezte, aggodalmat kelt a lakosság körében a migránsok vonulása, és az érintett települések polgármesterei a lakosság tájékoztatását kérik a feszültség fokozódásának megelőzése érdekében.

Durva lépéseket tenne a Smer

A Smer elnökét nem hatja meg, hogy Ódor Lajos kormányfő szerdán már a katonaság bevetésére tett ígéretet. Robert Fico ennél sokkal durvábbat lépne: Visszatoloncoltatná az összes Szlovákiába érkezett menekültet oda, ahonnan hozzánk átszökdöstek. Tehát Orbán Viktor Magyarországára. Ezen kívül visszaállítaná az ellenőrzést is a szlovák-magyar határ összes átkelőjén, csak jól motozzanak meg mindenkit az egyenruhások, ha ennyire nem férünk a bőrünkbe, és állandóan mehetnékünk van odaátra. Ez utóbbi lépés persze nem lenne túl népszerű a hazai magyarság körében, de ezzel nem kell sokat foglalkoznia a nyerésre álló pártvezérnek, láttunk mi már ennél is abszurdabb ragaszkodást a "nemzetmentő" exkormányfőhöz. Hiszen sok szlovákiai magyart már egy ideje nem érdekli, anno mit tett a smeres hatalom Malina Hedviggel vagy a DAC drukkereivel, inkább azon örömködnek, hogyan tanítaná móresre az állandóan dühös arcot vágó politikus a nemátalakító klinikák felé szambázó liberális hadak vidámkodó tagjait. Akiknek a számát talán egy kezünkön ki tudnánk kalkulálni. Azonban most bizonyos körökben divat fröcsögve el-em-bé-té-kúzni, mert úgy gondolják, elég egy kivillanó pink zokni, és azon melegében bealkonyul a férfiasságuknak. És így a macsóságukban kételkedő, megkeseredett honfitársaink ebben élik ki magát: a ficóizmusban, vagy annak lebutított változatában, a gyimesizmusban.

Sokan vagyunk, de kevesebben

Még szerencse, hogy ezek a nevetséges izmusok nem aratnak osztatlan sikert a fiatalabbak körében, akikből majdnem 200 ezren első alkalommal voksolhatnak szeptember végén. És ha már a számoknál tartunk, az országban mintegy 4,3 millió választópolgár járulhat az urnákhoz, ami első ránézésre soknak tűnik az 5 és fél milliós Szlovákiában, ám az a nagy helyzet, hogy az előző parlamenti választás óta közel 100 ezer fővel csökkent a választásra jogosultak száma.

A békepártiság pártján

Akármennyien is vagyunk, lassan néhány fokkal nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, mert elkészült a Szlovákia számára gyártott első hipermodern F-16-os amerikai vadászgép, és a többi gyártása pedig a terveknek megfelelően zajlik. Üröm az örömben, hogy a keleti országrészben meg éppen az egyik magyar párt tesz keresztbe egy sikeres hazai hadiipari cégnek, amelyik új munkahelyeket teremtene Szepsiben. Csak éppen a Szövetség helyi embereit annyira áthatotta a békepártiságról szóló süketelés, hogy hallani sem akarnak erről a beruházásról. Mert még az is megtörténhet, hogy a vérengzésükbe belegárgyuló oroszoknak annyira átkattan, hogy majd Kassa környékét nézik célkeresztnek. Ebben viszont van némi igazság. Az állandóan területrabláson morfondírozó Moszkváról bármilyen szörnyűséget el lehet képzelni.

