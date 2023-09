Megérkeztek Ukrajnába az első Leopard 1-es harckocsik Dániából

Megérkeztek Ukrajnába az első Leopard 1 A5-ös típusú harckocsik Dániából - közölte pénteken a dán védelmi minisztérium.

Illusztrációs felvétel (TASR)

"Tíz Leopard 1-es páncélos már Ukrajna területén van, és még több is jön. Most már fel tudják őket használni az offenzívában, amelyet az ukránok még csak most kezdenek. A tavasszal megkezdett munka nem szakad meg. A kiképzés Németországban zajlik, ahol dán oktatók német katonák segítségével felkészítik a legénységeket, és átadják a tankokat Ukrajnának" - ismertette a tárca közleményében.

Korábban Dánia, Hollandia és Németország megállapodott abban, hogy Leopard 1A5-ös tankokat bocsájt a kijevi vezetés rendelkezésére és kiképzést nyújt ukrán legénységek számára az Európai Unió Ukrajnát támogató katonai segítségnyújtási missziója (EUMAM Ukrajna) keretében. Koppenhága a 2005-ig szolgálatban volt páncélosait adja át németországi karbantartást követően Ukrajnának.

A dán védelmi tárca közölte azt is, hogy a királyság múzeumai hat harckocsit ideiglenesen átengedtek kiképzési célokra az ukrán hadseregnek, amely a június 4-én indult ellenoffenzívája során már bevetette a német gyártmányú típust a csatatéren.

Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehezményezte, hogy Ukrajna egyre nehezebben és lassabban jut fegyverekhez, illetve lassan halad a további szankciók kieszközlésével Oroszországgal szemben.

Az ukrán államfő egy kijevi konferencián arról beszélt, hogy a három hónapja tartó ukrán ellenoffenzíva gyorsabban érne el eredményeket az ország déli és keleti felében, ha a hadserege még erősebb fegyverekhez jutna.

"A háború kezd lelassulni. Ez így van, és mi elismerjük ezt. Minden folyamat kezd nehezebbé és lassúbbá válni, a szankcióktól kezdve a fegyverszállítmányokig" - jelentette ki Zelenszkij a rendezvényen.