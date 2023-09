Magyar-cseh - Rossi nem tervez jelentős változtatásokat a kezdőben

Nem tervez jelentős változtatásokat a kezdőcsapatban a csehek elleni vasárnapi felkészülési mérkőzésen Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

-illusztráció- (Fotó: MTI)

Az olasz szakember 59. születésnapján Telkiben, a nemzeti csapat edzőközpontjában tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy folyamatosan kapcsolatban van a klubokkal, amelyek ha elengedik a válogatottba a játékosokat, akkor onnantól kezdve a szakmai stáb döntése, hogy pályára lépnek-e vagy sem.

"Megértem, hogy a szurkolókat érdekli, Szoboszlai Dominik játszik-e. A Liverpoolban négy meccsen lépett pályára úgy, hogy le sem cserélték, nem látom annak akadályát, hogy a válogatottban csapatkapitányként ne így legyen vele. Persze dönthetek másképp, de hangsúlyozom, a válogatottnál nincs olyan, hogy barátságos mérkőzés, mi egy csapatot építünk fel nemcsak a jelen, hanem a jövő számára is. Minden egyes alkalommal Magyarországot képviseljük, mindig igyekszünk a lehető leginkább versenyképes csapatot a pályára küldeni"

- nyilatkozott Marco Rossi, aki köszönetet mondott mindenkinek, aki felköszöntötte a születésnapja alkalmából. "Külön öröm, hogy ez a rengeteg üzenet a közösségi médiában nem egy meccs után érkezett, ez is kifejezi a magyarok szeretetét irányomba."

A tréner hozzátette, nem tervez jelentős változtatásokat az elmúlt időszakban pályára lépő kezdőcsapatban, azt el is árulta, hogy a kapuban ezúttal is Dibusz Dénes kezd majd. Marco Rossi megjegyezte: ahogyan Belgrádban Kata Mihály pályára küldésével tette, úgy elképzelhető, hogy a Puskás Arénában is avat majd újoncot, persze ennek "megvannak a feltételei".

A játékosokat a sajtótájékoztatón Lang Ádám képviselte, aki két nappal ezelőtt, Belgrádban a győztes gólt készítette elő Willi Orbán találata előtt. Az Omonia Nicosia védője elárulta, már pénteken felköszöntötték a szövetségi kapitányt, a csapat énekelt az olasz szakembernek és egy kis "magyaros tál" is az asztalra került.