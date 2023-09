LÉNYEG: A választási kampány önjelölt világmegváltók, hazug politikai kofák, futóbolondok terepe…

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ha akad, aki esetleg még nem jött rá, álljon itt ingyen, hogy a választási kampány sehol nem egy normális társadalmi állapot. Fontosjózsik, önjelölt világmegváltók, hazug politikai kofák, futóbolondok terepe elsősorban. Tisztelet a szabályt erősítő mindenkori kivételeknek! A választások végeredménye pedig arról tanúskodik majd, hogy mennyit érnek, milyen arányban képesek érvényesülni ezek a kivételek…

Obstrukció

Hogy mennyire hitelt érdemlőek az efféle definíciók, az jól sejthető abból a tényből, hogy hétfőn sem sikerült megnyitni a külföldi menekültek, parlagibb szóhasználattal, „migránsok“ szlovákiai tartózkodásával kapcsolatos törvény módosításáról szóló rendkívüli parlamenti ülést. A törvényhozás ugyanis határozatképtelen volt, a képviselők fele sem nyomta meg a jelenléti gombot. A kormány által javasolt módosításról kellett volna tárgyalni, amely szerint a rendőrségnek már nem kellene kötelezően kiállítani minden Szlovákiában levő menekültnek ideiglenes tartózkodási engedélyt. Csupán egy törvényi lehetőség lenne ez, ami elsősorban azokra nem vonatkozna, akik csupán átvonulni szándékoznak Szlovákián, mert más ország az úticéljuk. A kormány ezzel a módosítással kívánt reagálni a növekvő illegális migrációra, ezért kérte, hogy a parlament gyorsított eljárásban vitassa meg a tervezetet.

Az obstrukció okozói, vagyis a szóban forgó törvénymódosítás elkaszálói nem mások voltak, mint a Smer-SD, az SNS speciális koalíciója és az SaS parlamenti képviselői. Épp azok a politikusok, akik napok óta telepofával rettegnek attól, hogy a fejünkre nőnek azok az ágrólszakadt halandók, akik az életüket féltve, illetve egy jobb életminőség reményében voltak kénytelenek elhagyni hazájukat, otthonaikat.

Az alantas, sunyi rettegésnek egyébként csak annyi a célja, hogy jól megijedjenek és rettegjenek a lehetséges választók tömegei is! Akik majd jól meg lesznek mentve! Feltéve, ha minél több hazug politikai kofa nyer majd mandátumot általuk...

Hát nem egy ilyen helyzetre vonatkozik az a közhely, hogy kilóg a lóláb? Csakhogy mennyien lesznek majd, akik észreveszik azt a lólábat...

A butaság olyan, mint a vírus

Az év 33. hetében az összes megyében enyhén emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja – tájékoztatott honlapján a szennyvízvizsgálatok eredményéről a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ), emlékeztetve egyúttal, hogy a vírus nem tűnt el, világszerte terjed és embereket fertőz meg.

Így van ez, ha észreveszed, ha nem! Akárcsak a butaságot, ami egyébként olyan, mint a vírus. Akárhányszor és akármennyire mutálódik, ahogy a Covid. Ha beszélünk róla, ha nem, velünk marad, jelen van. Ha esetleg megtalálod rá az ellenszert, menten átalakul, hogy túléljen…

A korrupció

Ha már a virusnál kötöttünk ki, a korrupció sem akármilyen kórokozó. Ellenszere ugyan szintén van, konkrétan, hogy le lehet csukni miatta az elkövetőket. Csak sajna nem biztos, hogy ennek az ellenszernek az alkalmazását mindenki kvitteli. A szeptemberi választások tétje például az, hogy folytatódik-e a korrupt közszereplők megleckéztetése, illetve a korrupt társadalom gyógyítása. Avagy olyan közszereplők lesznek a hatalomba juttatva, akik önérdekből csak arra utaznak majd, hogy megússzák a terápiát…

A nap híre a tárgyalt kategóriában az, hogy bíróság elé állíthatják a volt igazságügyi minisztert, Gál Gábort is, mert egy tanú szerint megkenték őt az irodájában. A rendőrséggel együttműködő tanú azt vallotta, Gálnak 50 ezer euró kenőpénzt adhattak át az irodájában azokért a támogatásokért, amelyeket egy bizonyos érdekcsoport nyertes projektei érdekében zsírozott le.

Az ügyben nyáron ért véget a nyomozás, a vizsgálótiszt vádemelést javasolt Gál ellen az ügyésznek, rajta múlik, hogy azt továbbítja-e a bíróságra vagy kiegészítést kér a vizsgálótiszttől.

Egy pozitív hír

Van azért mindennél pozitívabb hír is, ne csüggedjünk hát! A TV Noviny járt utána, hogy néhány hónapja már visszaszorulóban van az infláció. Az általuk elvégzett próbavásárlás során kiderült, hogy ez az élelmiszerárakon is elkezdett megmutatkozni. Elsőorban az olyan alapélelmiszerekre összpontosítottak, mint a tojás, a vaj, a tej vagy a csirkehús. Télen főként a tojás volt drága, az ára akkor meghaladta a 3 eurós határt. Tavaly a vaj ára is rekordokat döntögetett, jelenleg viszont már stabilizálódott. A márciusi és a mostani bevásárlás ára között elképesztő a különbség: míg a mostani 18,70 euróba került, a tavaszi majdnem 7 euróval volt drágább. A TV Noviny szerint főként a tojás, a vaj, valamint a zöldség lett olcsóbb. Emellett a márciusihoz képest a csirkehús, valamint a liszt és a rizs ára is alacsonyabb lett, míg az olajé és a cukoré nem változott.

Barak László