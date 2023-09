SZENZÁCIÓ: Világbajnok a perbetei Margaret mazsorett és táncklub! (FOTÓK)

Augusztus 24-27. között Opatijában, Horvátországban rendezték meg a Mazsorettsport Világbajnokságot, amin részt vett a perbetei Margaret mazsorett csoport is. A bajnokságon 17 ország és összesen 45 csoport versenyzett.

Fotók: Lengyel Marián (További képekért kattints a fotóra!)

A Világbajnokságra a Komáromban megrendezett júniusi mazsorettversenyről jutottak tovább. Mivel Szlovákiában nincs mazsorettsport szövetség, ezért a magyarországi szövetségen keresztül jutottak ki, Szlovákiát képviselve. Augusztus 23-án érkeztek Horvátországba, ahol sikeresen megtörtént a regisztráció, majd türelmesen várták a következő napi megmérettetést.

„A ,MIX SEN TEAM kategóriában versenyeztünk rögtön az első napon, ami azt jelenti, hogy minden vegyes volt – bot és zászló párosítása, senior korcsoport, nagycsapat. Az érzéseink alapján utolsó helyre tettük magunkat, hiszen az otthoni utolsó próbán is alig ment pár gyakorlat. Végül a versenyre mindenki annyira összeszedte magát, hogy megszereztük az első helyet. Elképesztő módon egymásra tudtunk hangolódni, egyszerre mozdultunk, egyszerre mozogtunk, pontosan betartva a koreográfiát” – meséli a Margaret mazsorett csoport vezetője, Ádámka Krisztina.

„A díjkiosztásnál elkezdték mondani a besorolást, hogy Afrika harmadik helyezést ért el, Horvátország a második, és abban a pillanatban elkezdtünk gondolkodni, hogy tényleg ebben a kategóriában voltunk? Egyszerűen nem akartuk elhinni. Aztán kimondták a mi nevünket! Ekkor már jóformán mind sírtunk az örömtől, és szinte rohantunk a dobogóra. Ezután nekünk szólt a szlovák himnusz, amire mi, lányok nem is igazán emlékezünk. Természetesen az öröm elmondhatatlan volt, és ez a jó indítás erőt adott nekünk a többi napra” – tette hozzá.

Ezt követően egy másik kategóriában is versenyeztek, ami a ,POM SEN TEAM volt – pom-pon, senior nagycsapat. Ez a kategória két versenyszámból áll: egy színpadi tánc és 100 méteres menet, majd a kettő pontszámából adódik össze a végső pontszám. Ebben a kategóriában mindkét versenyszámot teljesítve a 4. helyezést sikerült elérniük.

A csoport 2002-ben alakult. Akkor mindössze 22 kislány alkotta, mára viszont többféle korosztállyal is dolgoznak: minicadet (3-9 évesek), cadet (10-14 évesek), junior (15-18 évesek), ifjúsági (18 év felett), senior (40 év felett). Később csatlakoztak hozzájuk fiúk is, így azóta már társastáncok is szerepelnek a repertoárban.

„Az egész verseny nagyon színvonalas volt, nagyon jól éreztük magunkat. Hozzátettünk még két napot, egy kis pihenést a tengerparton. Hiszen végigedzettük az egész nyarat, hogy rendesen fel tudjunk készülni, aztán jött a jól megérdemelt pihenés” – zárta Krisztina.

Hazaérkezésükkor meglepetés ünnepléssel várták őket a perbeteiek, ami igazán megható pillanat volt.

A világbajnok Margaret mazsorett és táncklub tagjai: Ádámka Krisztina, Farkas Dorina, Geleta Kiara, Jakab Éva, Lengyel Lara, Mészáros Sandra, Nagy Krisztina, Pinke Vivien, Witmann Alexandra.

(Bokros Bia)