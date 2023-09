Matovič mellbe rúgta Kaliňákot, erre Igort pofán vágták – szlovák exminiszterek verekedtek össze élő adásban (VIDEÓ)

Botrányba fulladt a Smer-SD szerda reggeli sajtótájékoztatója, miután Robert Ficóék beszéde közben megjelent a helyszínen Igor Matovič, az OĽaNO elnöke. A Smer képviselői épp felszólították a szlovák kormányt, hogy a migrációs helyzet miatt zárják le a Magyarországgal közös határokat, és állítsák vissza az ellenőrzést, amikor tettlegességgé fajult az akció.

Forrás: Facebook - OĽaNO

A Smer-SD a menekültválsággal és a határlezárás szükségességével kapcsolatban tartott sajtót szerdán reggel, amikor Ficóék beszédét megszakította Igor Matovič. A korábbi kormányfő és expénzügyminiszter egy terepjáróval gurult be a háttérbe, és megafonon keresztül kezdte mondani a magáét, többször is maffiának nevezve a Smert.

Matovič az ismert szlogenjét hangoztatta: „Mi nem adjuk el magukat a maffiának”. Emellett korábbi sérelmeket hozott fel még azokból az időkből, amikor a Smer volt kormányon. Azt hangoztatta, pontosan a Smer-SD készítette elő azt a törvénymódosítást, amely alapján igazolást adnak a migránsoknak, és a párt most ezt a törvényt bírálja.

Természetesen nem kellett sokat várni a korábbi háromszoros miniszterelnök Robert Fico és párttársai reakciójára: körbevették az autót, Matovič pedig egyebek mellett a korábbi smeres belügyminiszterrel, Robert Kaliňákkal is közvetlen konfliktusba került.

A felvételek szerint a két politikus először csak ordibált egymással, majd dulakodásra is sor került. Matovič mellkason rúgta Kaliňákot, amire a Smer egy másik képviselője, Richard Glück ütéssel válaszolt.

Az OĽaNO teljes élő videója IDE kattintva megtekinthető, alább pedig a tettlegességig fajuló incidens látható:

Ficóék egyébként a sajtótájékoztatón felszólították a szlovák kormányt, hogy a migrációs helyzet miatt zárják le a Magyarországgal közös határokat, és állítsák vissza az ellenőrzést. A Smer képviselői kijelentették, ha a kormány nem tesz eleget a felszólításnak, és nem zárják le a határokat, megszólítják a többi ellenzéki pártot, és rendkívüli parlamenti ülést fognak kezdeményezni.

Fico állítása szerint a kormánynak megvannak a törvényi és technikai eszközei, valamint a kellő személyi állomány is a rendelkezésére áll a határellenőrzés újbóli bevezetéséhez. Leszögezte, hogy a kormányfő feladata a nemzetállami érdekek védelme, és ha Németország és Csehország lezárja a határait, Szlovákiában tovább fog romlani a helyzet, ami már most is válságos.

A Smer elnöke szerint nem jelent gondot 200 kilométernyi zöldhatár megvédése, és emlékeztetett, hogy a járvány idején az állam képes volt rendőröket és katonákat átirányítani a határra, ezért most is megvannak a kapacitások a határellenőrzés bevezetésére.

