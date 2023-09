Három és fél év elteltével, pénteken reggel véget ért a COVID miatt kihirdetett szükséghelyzet

Még Peter Pellegrini kormánya hirdette ki a szükséghelyzetet 2020. március 11-én, az akkor már Szlovákiában is terjedő koronavírus miatt. A cél az olt, hogy hatékony óvintézkedéseket tudjanak hozni a COVID-19 terjedésének lassítása és a betegség okozta nehézségek enyhítése érdekében. Ma már nincs rá szükség, mégsem könnyű megszüntetni. A megszüntetése azonban meglepő módon a menekültválság kezelését is segíti.

Fotó: TASR

Ódor Lajos kormánya ma döntött arról, hogy megszünteti a 2020-ban, a COVID-19 tejedése miatt kihirdetett szükséghelyzetet.

A döntés értelmében a szükséghelyzet pénteken vagyis szeptember 15-én, reggel 6:00 órakor szűnik meg. A szükséghelyzet megszüntetését javasolta a Központi Válságstáb is, amely hétfőn ülésezett.

Ódor Lajos miniszterelnök szerint nem olyan egyszerű megszüntetni a szükséghelyzetet, mivel több szociális program is kapcsolódik hozzá. A kormány ma több ilyen programot meghosszabbított, az egészségügyi minisztérium például még 2026 végéig közbeszerzés nélkül vehet COVID 19 elleni vakcinát.

Megmaradnak azonban más, a betegséggel nem túlságosan szorosan összefüggő intézkedések is, például a lakógyűléseket továbbra is megtarthatják online formában, és a lakók szavazhatnak online is. A hajléktalanok számára is marad az a lehetőség, hogy egész nap igénybe vehetik a hajléktalanszállókat, nem csak éjszaka.

A szükséghelyzet megszüntetése nagyobb szabadságot ad a rendőrségnek is a menekülthelyzet kezelésében: kitoloncolhatják például azokat a migránsokat, akik nem háborús övezetből érkeztek.

„Meg lesz a feltétele annak, hogy adminisztratív módon kiutasítsunk olyan migránsokat, akiknél ennek nincs törvény akadály” – mondta Ódor.

A szíriai menekültek kitoloncolását azonban törvény tiltja, és mivel abból az országból érkeznek a legtöbben, csak néhány ember kitoloncolása válik lehetségessé.

A miniszterek november végéig kiértékelik, hogy a szükséghelyzet kapcsán meghozott intézkedések milyen eredményt értek el.

