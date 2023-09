Bemutatták az új iPhone 15-öt – mutatjuk, mennyibe kerül majd nálunk (FOTÓK, VIDEÓ)

Az Apple jó szokásához hűen ismét szeptember elejére időzítette az új termékei bemutatóját. A Wonderlust, vagyis Csodavágy elnevezésű rendezvényen sok újdonságot jelentettek be: az iPhone 15 mellett lelepleztek néhány új okosórát is.

Az iPhone 15-nél vékonyabb lett a káva, és 2000 nitre emelték a maximális fényerőt. A szimpla iPhone 15 modell a tavalyi, 14-es szériához hasonlóan 6,1 hüvelykes kijelzőt kapott, míg a Plus modell ennél jóval nagyobb, 6,7 hüvelykes panellel rendelkezik – írja beszámolójában a 24.hu.

A Barbie-őrület nevében rózsaszín, ezen kívül pedig zöld, sárga, fekete, és kék színben is érkezik a mobil.

Míg a tavalyi évben csak a csúcskészülékek kapták meg a 48 megapixeles kamerát — f/1,6-ös rekeszértékkel —, most a standard és a Plus is megkapja ezt, ami hatalmas előrelépés a 12 megapixelhez képest. A mobiloknál ezzel együtt debütál a telefotóegység is, amit az Apple elképesztő újdonságként tárt a nézők elé. A portréfotókra is nagy hangsúlyt fektettek a bemutatóban, ami a gyártó szerint sokkal nagyobb fókuszt helyez a színekre, és a mesterséges intelligencia is segíti majd a kezünket.

Egész napos akkumulátorhasználatot is ígér az Apple, ugyanis elmondásuk szerint egy hangyányival jobban lett optimalizálva a rendszer.

Az Apple hivatalosan is bejelentette, hogy az iPhone-ok megkapják az USB-C-portot, sőt az összes új kütyühöz ezt társítják majd.

És ami az árakat illeti: a živé.sk információi szerint a sima iPhone 15 128 GB-os kiadásban 949 euróba kerül majd. Az iPhone 15 Plus ugyancsak 128 gigabájtos változata 1099 euróba kerül majd, a Pro ára pedig eléri az 1199 euró. A Pro Max 256 GB-s verzióban 1449 euróba kerül majd.

A bemutató elején Tim Cook bemutatta a tavalyi kütyük eredményeit: az Apple Watch Series 8-tel bemutatott műholdas segítségkérő rendszer azóta több ember életét is megmentette. Az ő történetüket mutatták be egy rövid filmben. A mostani bejelentés szerint a Series 9 még több újdonságot tartogat: megkapta az új S9-chipet, és harminc százalékkal gyorsabb lett a grafikus processzor (GPU).



