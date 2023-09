Tűzoltás az utolsó pillanatban a DAC-nál, a Slovan rabolt, a nagyszombatiak meg pórul jártak – íme, az összes nyári átigazolás a Niké Ligában

Egy héttel ezelőtt Szlovákiában is lezárult a nyári átigazolási piac, mostanra pedig az utolsó transzferek is jegyzőkönyvbe kerültek. Lássuk, hogyan erősítettek idén a Niké Liga csapatai!

Fotó: TASR/AP

Nagy volt a jövés-menés Dunaszerdahelyen, ahol Adrian Guľa alaposan átformálta a DAC keretét. Nem volt maradása a klublegenda Eric Davisnek és Kalmár Zsoltnak, de mennie kellett Andrija Balićnak és Dominik Kružliaknak is. César Blackmannel nem sikerült megegyezni a folytatásról, a panamai védő ezért a sárga-kék szurkolótábort magára haragítva a nagy rivális Slovanhoz igazolt. Az előző idény gólkirályáért, Nikola Krstovićért jó pénzt (a Transfermarkt szerint 3,8 millió eurót) kapott a DAC az olasz Leccétől. Sebastian Nebyla Horvátországban, Ahmet Muhamedbegović pedig Szlovéniában folytatja – utóbbi új csapatával, az NK Olimpija Ljubljanával be is jutott a Konferencia Liga csoportkörébe.

A nagy tisztogatásnak meg is lett az ára. A kapuba ugyan érkezett egy megbízható kapus Aleksandar Popović személyében, de az újonnan igazolt mezőnyjátékosok közül jószerével csak a régi új ismerős, Christián Herc, valamint Matej Trusa érkezett a kezdőbe. Aleš Čermák sérülésből lábadozott, Matheus Brunetti sérülését követően pedig nem Filip Kaša, hanem a Győrből visszatért Csinger Márk kapott helyet a kezdőben. Krstović távozását követően nem volt ki rúgja a gólokat, ezért az átigazolási hajrá picit kapkodósra sikeredett Dunaszerdahelyen. Három támadó is érkezett az utolsó órákban/percekben: a horvát Bartol Barisić, az elefántcsontparti Fernand Gouré, valamint a magyar Redzic Damir. Emellett a középpályát is megerősítették a venezuelai Andrés Romeroval.