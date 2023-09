Hamran: Lehetetlen hermetikusan lezárni a szlovák-magyar határt, ha nem segítenek a politikusok, legalább ne ártsanak

Hülyeségeket beszélnek egyes politikusok, akik a menekültválság kapcsán akarnak pluszszavazatokat szerezni, állítja Hamran István országos rendőrfőkapitány. Nem lehet lezárni a határokat és nem lehet letartóztatni a menekülteket, mert erre nincs sem pénz, sem ember. Ráadásul a rendőrség létszámát a jelenlegi és a korábbi politikusok is csökkentették.

Csak politikai pontokat akarnak szerezni a pártok azzal, hogy a szlovák–magyar határ hermetikus lezárást követelik rendőrségtől, állítja Hamran István országos rendőrfőkapitány.

„Ha a zöld határra 50 méterenként járőrt akarnánk állítani, ahhoz 113 795 rendőrre lenne szükség” – állítja Hamran.

A rendőrség jelenlegi állománya kicsivel több, mint 20 ezer fő, de ebben benne vannak az irodákban dolgozók és a rendőrségi vezetők is. Ráadásul ezt a 113 ezer embert csak a zöld határra számolta ki a rendőrfőkapitány, a Duna vonalán csak az 5 híd ellenőrzésével számolt.

A magyaroknak sem megy, pedig „csak” 175 km-t kellene megvédeniük

És ezzel sem lenne „hermetikusan lezárható” a szlovák–magyar határ, mivel nincs határkerítés, nincsenek hőkamerák, nincs semmilyen technikai zár telepítve.

„A magyar-szerb határ csak 175 km, amit több ezer határőr, 4 méteres kerítéssel és komoly műszaki berendezésekkel, hőkamerákkal, drónokkal védenek, mégsem tudják megállítani a menekülteket” – magyarázta Hamran.

A Szlovákiába érkező menekültek ugyanis ott jönnek át, ráadásul hozzánk csak az ott átkelő menekülteknek csak mintegy harmada érkezik, a többiek a magyar–osztrák határon át folytatják az útjukat.

A Smer, a Hlas, de több korábbi kormánypárt, például az SaS és a Sme rodina is azt követeli a rendőrségtől, hogy „hermetikusan zárják le” a szlovák magyar határt. A Smer ma éppen erről akart sajtótájékoztatót tartani, amit Igor Matovič (OĽaNO) megzavart, majd összeverekedett Robert Kaliňák (Smer) korábbi belügyminiszterrel.

Csak a »papírért« jönnek

Hamran szerint viszonylag egyszerűen csökkenteni lehetne a Szlovákiába érkező menekültek számát.

„A migránsok hozzánk nyilvánvalóan a »papírért« jönnek” – utalt Hamran a „Szlovákiai tartózkodási igazolás” nevű dokumentumra, amelyet az érvényes törvény alapján minden menekültnek ki kell állítani.

Szerinte a nyugat-balkáni útvonalon érkező menekültek egyharmada ezért Szlovákia felé vette az irányt, ők azok, akik Magyarországon keresztül hozzánk érkeznek. „Ha a képviselők megszüntették volna ezt a kötelezettséget, máris csökkenne a menekültek száma” – véli a rendőrfőkapitány. A kormány múlt héten beterjesztette a parlamentbe a vonatkozó törvénymódosítást, de a képviselők meg sem nyitották az ülést.

30 ezer ember ellátását fizetni?

Nem tartja jó ötletnek azt sem, hogy a menekülteket zárt táborokban tartsák.

„Mintegy 30 ezer menekültet kellene elhelyezni, ellátásukat biztosítani, ami több tízmillió euróba kerülne” – magyarázta Hamran.

A menekültek különben is csak átutazásra használják Szlovákiát, a céljuk Ausztria vagy Németország. A menekültek feltartóztatását Denisa Saková (Hlas) korábbi belügyminiszter követeli, aki szerint az így feltartóztatott emberek vissza kellene toloncolni Magyarországra. A magyar fél azonban nem hajlandó átvenni a menekülteket sem Szlovákiából, sem Ausztriából.

Tényleg több rendőr kellene

Képmutatónak tartja Hamran Boris Kollár (Sme rodina) házelnök mai sajtótájékoztatóját is, aki szintén a határ lezárást és a rendőrök számának növelését követeli.

„Egyetértek a rendőrök számának növelésével, én is ezt kérem minden lehetséges alkalommal a politikusoktól, de éppen ők azok, akik ezt akadályozzák” – magyarázta Hamran.

Szerinte legutóbb Kollárék is megszavazták a rendőrség létszámának csökkentését. Az országos rendőrfőkapitány nem kímélte azonban a Smert sem, mert Fico kormánya idején emelték 18-ról 21 évre a minimális kort, amivel be lehet lépni a rendőrség kötelékébe. „Egy fiatal nem fog három évet várni a középiskola után, elhelyezkedik, és ezzel el is veszik a rendőrség számára” – mondta Hamran. Cáfolta azt is, hogy az alacsony fizetés riasztaná el az embereket. „A legelső fizetési osztályban az alapfizetés 1000 euró, vagyis aki belép, az azonnal ennyit kap” – magyarázta Hamran.

Nem érti azt sem, hogy hogyan lehet összehasonlítani a határellenőrzések bevezetését a COVID-19 járvány idején.

„Akkor nem voltak lezárva a határok, csak a határátkelőkön voltak ellenőrzések, ráadásul nem is mindegyiken” – magyarázta Hamran.

Szerinte akkor a zöld határt nem kellett őrizni, hiszen a szlovákiai állampolgárok nem akartak „átmászni” a határon.

Képmutató a Smer, Magyarország állítsa meg a menekülteket

A szlovák-magyar határ lezárását ellenzi több politikus is. „Ez szerintünk a képmutatás tetőfoka” – reagált a Smer követelésére a Híd. Szerintük a határzárral csak a határ mentén élőket büntetnék.

„Nem büntethetjük a határ mentén élőket csak azért, mert a parlament nem végzi a munkáját. Igen, a kialakult helyzet miatt meg kell erősíteni a határvédelmet, de leginkább a szerb-magyar határ védelmét” – véli a Híd.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke is Magyarországtól várja a menekülthullám megállítását. A politikus aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy a magyar kormány „segítsen megállítani a településeinkre özönlő migránsáradatot”.

