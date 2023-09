Bitcoint bányásztak a rendelőintézet alagsorában Nagymegyeren

Augusztusban egy felázás során derült ki, mi folyik a poliklinika alagsorában.

Archív felvétel - Cséfalvay Á. András

A közelmúltban merült fel a nagymegyeri Facebook-fórumon, hogy az egyik városi épületben illegális bitcoinbányászat folyt. Soóky Marián polgármester a képviselő-testület szerdai ülésén öntött tiszta vizet a pohárba ez ügyben.

"Augusztus közepén, a búcsú előtti héten volt egy nagy eső, és a poliklinika épülete ilyenkor felázik. Augusztus 11-én a városháza alkalmazottait kértük meg, hogy tegyék rendbe az épület pincehelyiségeit. Tulajdonképpen ők merték ki lentről a vizet. Akkor hívott fel az épület üzemeltetője azzal, hogy az egyik üres, lezárt helyiségből fura hangok hallatszanak. Mivel nem volt kulcs hozzá, fel kellett törni, és akkor szembesültünk azzal, mi történik ott"

- vázolta a helyzetet a polgármester.

Kifejtette, hogy részletesebben korábban nem hallott a bitcoin vagy más kriptovaluták bányászatáról, csak most tudta meg, hogy ez hogyan is működik. A bitcoinbányászat önmagában nem illegális tevékenység, lényegében bárki végezheti otthon. Ez lényegében egy számítógépes tevékenység, de személyes jelenlét nem szükséges hozzá, csupán a számítógépes rendszer erőforrásai. A "bányászatnak" hívott tevékenység valójában a világon lebonyolított bitcointranzakciók egyfajta ellenőrzését jelentik. A tranzakciókat blokkláncokba rendezik, és az ehhez szükséges műveleteket végeztetik el a bányászgépekkel, cserébe a "bányászok" bitcoinhoz juthatnak. Ennek a tevékenységnek a megtérülése függ attól, hogy az ember milyen kapacitással száll be, nem mellékes az sem, hogy ezeknek az eszközöknek az áramfogyasztása meglehetősen magas lehet. Ha pedig ilyesmi egy középületben zajlik, akkor az áramot nyilván lopják hozzá.

Soóky Marián közölte, hogy a helyszínre azonnal kihívták a rendőrséget, amely pedig eljárást indított. Egyelőre tisztázatlan, hogy konkrétan milyen eszközöket foglaltak le, és azokkal mekkora kárt okozhattak a városnak - ha máson nem, akkor az áramfogyasztáson keresztül. Azt sem tudni, hogy ezeket az eszközöket ki helyezhette el és üzemeltethette a poliklinika alagsorában, illetve hogy mikortól.

Kockzás Beáta, a városi hivatal vezetője mindenesetre elmondta, hogy kiberbiztonsági incidens nem történt, mivel a felfedezett rendszer nem csatlakozott a városi szerverre, így adatlopás gyanúja nem állt fenn.

Az ügyben érdeklődünk a rendőrségnél.

(SzT)