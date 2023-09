FELMÉRÉS: Még sosem mérték ilyen magasan a PS-t, de Ficóék megszorongatásához ez kevés lehet

A legújabb preferencia-felmérésben a Progresívne Slovensko (PS) az eddigi legjobb eredményét érte el, de a Smer így is magabiztosan őrzi első helyét – derül ki az NMS Market Research felméréséből, amit a SME megbízásából készített el.

Fotó: TASR

A közvélemény-kutatás szerint ezúttal is a Smer végezne az első helyen 22 százalékkal. A második legtöbb szavazatot a PS gyűjtené be (18,1 százalék). Az előrehozott választások kihirdetése óta ez a progresszívek eddigi legjobb eredménye a felmérésekben. Harmadikként a Hlas kerülne be a parlamentbe 11,4 százalékkal.

Bekerülne továbbá a parlamentbe a Republika (8,1 százalék), az SNS (7,3 százalék) és a Sme rodina (5,7 százalék). Viszont nem lépné át a küszöböt az OĽaNO (6,1 százalék), amelynek koalícióként 7 százalékot kell szereznie, a KDH (4,7 százalék), az SaS (4,2 százalék), a Demokrati (3,8 százalék), a Szövetség (3,2 százalék), a ĽSNS (1 százalék), a Modrí, Most-Híd (0,9 százalék) és a Magyar Fórum (0,4 százalék).



Forrás: SME

(SME)