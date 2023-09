Elfogták a gyanúsítottat, aki elrabolhatta és begyógyszerezte a 22 éves Soňát

Előrelépés történt a 22 éves Soňa Pasuľková ügyében, akinek szombatról vasárnapra virradó éjszakai veszett nyoma, majd hétfőn reggel találták meg.

Rendőrségi felvétel

A rendőrség a Facebook-oldalán közölte, hogy csütörtökön elfogták az ügy gyanúsítottját. A folyamatban lévő nyomozásra való tekintettel a hatóság nem árult el bővebb információkat.

Amint arról beszámoltunk, hétfőn reggel megtalálták a 22 éves Soňa Pasuľkovát, akinek szombatról vasárnapra virradó éjszaka veszett nyoma. A fiatal nő az N95-ös számú autóbuszra szállt fel Pozsonyban, a Zoch utcai megállóban, majd 3:40-kor leszállt a ligetfalui Záporožská utcában, kb. 150 méterre az otthonától. Haza viszont már nem ért.

A rendőrség az eltűnését követő bejelentés után azonnal keresni kezdte, és hétfőn reggel fél hétkor találták meg Ligetfalun, az Antolská utcában lévő kórház közelében. A rendőrség erőszak bűncselekménye elkövetésének ügyében indított nyomozást.

A TV JOJ információi szerint Soňát nem messze az otthonától rabolták el, és egész idő alatt altatót szúrtak be neki injekciós tűvel. A csatorna szerint a fiatal nőt szerdán kiengedték a kórházból, jelenleg ő is és családja is pszichológiai ellátásra szorul, hogy átsegítsék őket a trauma feldolgozásán.



