„Bemegyek a műterembe a saját gondolataimmal és kijövök a fáéval” – az erdélyi Csomortáni Gál László kiállítását tekinthetjük meg a Csallóközi Múzeumban

Különleges kiállításnak ad otthont a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum kiállítóterme. Csomortáni Gál László „... köpenye alá rejteztél..!” című tárlatának ünnepélyes megnyitójára szeptember 14-én került sor.

A művész Csomortán településen, Erdély keleti határvidékén, a Csíksomlyói hegy lábánál született, és ma is ott él családjával, egy hagyományos, székely parasztházban, a fenyvesekkel körülvett kicsi falu szélén. Csomortáni Gál László többszáz éves faanyagokat, deszkákat használ fel, melyek újrahasznosítás után új, művészi értéket kapnak.

A tárlatot Antalffy Péter művészettörténész mutatta be a jelenlévőknek. „Amit itt önök látnak, az egy különleges művészeti projekt, egy nagyon sajátos technika, sajátos meglátás. Az egész úgy indult, hogy egy nagyon régi bútorból származó fát nem akart kidobni, elkezdett kísérletezni és a fával dolgozni. A művész azóta sem hétköznapi fákkal dolgozik, minden általa megmunkált darab egy-egy mentett, történelmi emlék” – kezdte.

A mikrofonnál Antalffy Péter művészettörténész

A művészettörténész kiemelte, Csomortáni Gál László munkáinak van egyfajta áttetsző, belső ragyogása, ami a festő ügyességét dicséri. Olyan, mintha megelevenednének az alkotásai. Nagyon jól kódolja, belefoglalja a képekbe a mozgást és a fényt. Messziről és közelről is olyan, mintha lenne az adott alkotásnak egy belső fénye, belső ragyogása. Emellett mindegyik rendkívül modern hatású. Mintha egy kandallótűz mellett elmondott mese elevenedne meg bennük. „Ezek mellett az alkotások mellett nem lehet csak úgy elmenni, mert egyszerűen vonzzák a tekintetet” – szögezte le, majd hozzátette, Csomortáni Gál László képes olyan műveket alkotni, melyek külföldön is nagy elismerésnek örvendenek. Műveit kiállították már egyebek mellett New Yorkban, Los Angeles-ben, Stockholmban, Budapesten.