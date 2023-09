Nemi erőszakkal gyanúsították meg a pozsonyi diáklány ügyében az 54 éves mentőst, megszólalt az exe is!

Az 54 éves mentőst, aki a rendőrség szerint elrabolta a Színművészeti Egyetem 22 éves hallgatóját, Soňát, a péntek esti órákban hivatalosan is meggyanúsították - értesült több, egymástól független forrásból a Joj TV.

Forrás: Markíza

A televízió szerint a férfit különösen súlyos módon elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítják, amiért 15 évig terjedő börtönt is kiszabhatnak. Az elkövetkező órák arról szólhatnak, hogy ismét kihallgatják, immár gyanúsítottként - közölte Joj TV.

A férfi Pezinokban él és évek óta mentősként dolgozik. Kollégái szerint az elmúlt hetekben meglehetősen ingerült volt, néhány nappal a fiatal nő eltűnése előtt pedig szabadságot vett ki.

Ivo P.-t a Pezinská Baba síközpont közelében vette őrizetbe a rendőrség különleges egysége. Egy fehér Škoda Fabiát vezetett, melyet azóta szakértői vizsgálatra lefoglaltak. Ez lehetett az az autó, melyen a fiatal Soňát elrabolta otthona közeléből egy héttel ezelőtt, vasárnap hajnalban. A fiatal nőt az eltűnése előtt utoljára hajnali 3.40-kor látták leszállni a ligetfalui Záporožská utcában, kb. 150 méterre az otthonától. A rendőrség az eltűnését követő bejelentés után azonnal keresni kezdte, és hétfőn reggel fél hétkor találták meg Ligetfalun, az Antolská utcában lévő kórház közelében.

A férfit az őrizetbe vétele után elvitték a munkahelyére is, Vajnory városrész mentőállomására, ahol átnézték a szekrényét és kihallgatták a kollégáit is. Kiderült, hogy az állomásról - nem először - nagyobb mennyiségű gyógyszer, konkrétabban diazepam, illetve ópiátok is. Ezt használhatta az elkövető az elrabolt Soňa esetében is, akiről a kórházba szállítását követően derült ki, hogy begyógyszerezhették. Az ellopott gyógyszerből találtak a szekrényében is.

Az őrizetbe vételét követő napon a férfit elvitték a szülői házába, a pozsonyi Kolibára. Az egyik verzió szerint a férfi itt tarthatta fogva a fiatal nőt. Mintegy félórát töltöttek ott, a férfi rejtőzködött a kamerák elől. A Markízának az egyik szomszéd úgy nyilatkozott, hogy a férfi már rég nem lakott ott, mióta összeveszett az apjával.

A Joj TV közölte, többen jelentkeztek náluk információkkal a férfiről, ami alapján kirajzolódik, hogy a nőkkel, de a szerencsejátékokkal is akadtak problémái már a múltban. A Markízának a férfi egy volt barátnője arról számolt be, hogy a múltban agresszívan viselkedett vele szemben, főleg olyankor, mikor nem adott neki pénzt szerencsejátékra.

További érdekesség, hogy Ivo P. elvált, két gyermeke van, lánya pedig annyi idős, mint az elrabolt nő.

(Joj TV / Markíza)