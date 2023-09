Rács mögött marad a férfi, aki elrabolhatta a pozsonyi diáklányt

Előzetes letartóztatásba helyezik Ivo P.-t, akit egy pozsonyi diáklány elrablásával vádolnak - írja az Aktuality.sk.

Ivo P. a bíróság épülete előtt (Aktuality - screenshot)

Pozsonyi I. Járásbíróság bírája szerint a vádlottnál fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért előzetes letartóztatásban marad. A vádlott nem volt hajlandó vallomást tenni a bűncselekményről. Az döntés nem jogerős

- nyilatkozta Pavol Adamčiak szóvivő.

Ivo P.-t a Pezinská Baba síközpont közelében vette őrizetbe a rendőrség különleges egysége. Egy fehér Škoda Fabiát vezetett, melyet azóta szakértői vizsgálatra lefoglaltak. Ez lehetett az az autó, melyen a fiatal Soňát elrabolta otthona közeléből egy héttel ezelőtt, vasárnap hajnalban. A fiatal nőt az eltűnése előtt utoljára hajnali 3.40-kor látták leszállni a ligetfalui Záporožská utcában, kb. 150 méterre az otthonától. A rendőrség az eltűnését követő bejelentés után azonnal keresni kezdte, és hétfőn reggel fél hétkor találták meg Ligetfalun, az Antolská utcában lévő kórház közelében.

A férfit az őrizetbe vétele után elvitték a munkahelyére is, Vajnory városrész mentőállomására, ahol átnézték a szekrényét és kihallgatták a kollégáit is. Kiderült, hogy az állomásról - nem először - nagyobb mennyiségű gyógyszer, konkrétabban diazepam, illetve ópiátok is. Ezt használhatta az elkövető az elrabolt Soňa esetében is, akiről a kórházba szállítását követően derült ki, hogy begyógyszerezhették. Az ellopott gyógyszerből találtak a szekrényében is.



(Aktuality, parameter)