A klímaaktivisták következő "áldozata": A Brandenburgi kapu

Klímaaktivisták festékkel megrongálták vasárnap a berlini Brandenburgi kaput.

A német főváros egyik jelképeként számon tartott építményt az Utolsó Nemzedék (Letzte Generation) nevű csoport aktivistái fújták le. Az átalakított poroltókkal felvitt vörös, sárga és narancssárga festékkel a védett műemlék mind a hat oszlopát megrongálták.

A rendőrség 14 aktivistát őrizetbe vett, csoportosan elkövetett rongálás gyanújával indítottak eljárást ellenük.

NEWS: Climate activists Spray Berlin’s Brandenburg Gate in Orange Paint pic.twitter.com/66N2m6FMmb — LWNC (@LwncNews) September 17, 2023

A Brandenburgi kapu nem csupán műemlék, hanem Berlin, azaz "a szabadság városának" jelképe is, egy olyan városé, amely a véleménynyilvánítás szabadsága és a közös jövőről folytatott tisztességes vita mellett is kiáll, az Utolsó nemzedék így a törvénytelen akciójával nemcsak egy történelmi emléket, hanem a "korunk és jövőnk fontos kérdéseiről szóló diskurzust is megkárosított" - emelte ki közleményében Kai Wegner kormányzó főpolgármester.

"Aki komolyan gondolja a klímavédelmet, annak el kell határolódnia az ilyen akcióktól és ettől a csoporttól" - húzta alá a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.

Az éghajlatváltozás megfékezését szolgáló erőfeszítések radikális fokozását sürgető Utolsó Nemzedék 2022-ben vált ismertté Németországban figyelemfelkeltő és tiltakozó akciói révén. A többi között behatoltak a berlini és a müncheni nemzetközi repülőtér zárt övezetébe, hogy megbénítsák a forgalmat. Hamburgban a nagyváros világhírű koncertpalotájában, a Rajnai Filharmóniában a csoport két tagja a karmesteri pulpitushoz ragasztotta magát egy hangverseny közben, a Berlin melletti Potsdam ugyancsak világhírű magánmúzeumában, a Barberiniben pedig két másik tagjuk egy jelképes műkincsromboló akcióban burgonyapürével kente be Claude Monet szénaboglyákról készített sorozatának egyik darabját, a francia impresszionista festő legmagasabb piaci értékű alkotását. Az üveggel védett festményben nem esett kár.



(MTI)