El ne rontsa a nappali berendezését!

Egy lakásban vagy házban a nappali az a helyiség, ahol rengeteg időt eltöltenek az ott lakók, legyenek azok fiatalok vagy már az életük delelőjén túl lévők. Itt fogadjuk általában a hozzánk betérő látogatókat, itt kínáljuk meg őket és a többi vendéget is, illetve itt ültetjük le őket. Ez a nagy családi beszélgetések és sok más színes program színtere is általában. Éppen ezért sem lényegtelen, hogy ezt a nagyon fontos teret hogyan és milyen elemekkel, stílusban rendezi be.

Válassza ki az elemeket alapos megfontolást követően!

Ha igazán szép, kényelmes és trendi elemeket keres e nagyon fontos helyiség berendezéséhez, akkor a butorpiac.hu nappali oldalán érdemes kutakodnia. Itt igazán nagy választékban találhat remek bútor szetteket, szekrénysorokat, de kényelmes ülőbútorokban, asztalokban és komódokban sincs hiány.

Ma már egy kanapé nélkül szinte egyetlen nappali sem lehet meg. De rengetegszer lehet azt látni, hogy a többrészes ülőbútorok elemei eléggé nagy távolságba kerülnek egymástól. Ez azt eredményezheti, hogy a beszélgetések így kevésbé lehetnek meghittek, hiszen alig hallják majd egymást az abban résztvevők. Nem mellesleg a szoba falának sem igazán használ, ha nagyon rátoljuk a fotelt vagy a kanapét: nyomot hagyhat rajta elég hamar.

Kerülje a zsúfoltságot!

Minden egyes helyiségben nagyon fontos a jó megvilágítás, de a nappali esetében ez különösen nagy súllyal esik latba. Ma már szinte közhelyszámba megy az a kijelentés, hogy a közérzetünket nagymértékben befolyásolják a jól megválasztott lámpák, fényerő és tónus.

A nappaliban érdemes többféle világítást is használni. Persze kell az erős megvilágítás is elég sok itt végzett tevékenységhez, de a meghitt fényekre is szükség van, hogy el is lehessen itt lazulni, ha azt szeretnék az ott lakók.

Az is fontos, hogy semmiképp se legyen ez a tér túlzsúfolt, nem igazán szép és megnyugtató látvány, ha minden a hegyén-hátán áll. Nem lehet jókat játszani így a gyerekekkel, és nem is férnek el lényegében akkor itt többen, tehát lőttek a nagyobb összejöveteleknek.

A kevesebb olykor több

Ha nehezen lehet a nappaliba bejutni, vagy ott állandóan kerülgetni kell valamilyen berendezési elemet vagy akár csak egy virágot, lámpát is, az nagyon kényelmetlen, nem is beszélve arról, hogy ez milyen baleseteket is tud okozni a sötétben. Éppen emiatt arra érdemes minden esetben törekednie, hogy szabad legyen a bejárás ebbe a fontos helyiségbe.

A kevesebb elem és a jól átgondolt elrendezés sok esetben tökéletesebb eredményre vezethet. Az összhang megteremtése, azaz az ott lévő berendezési tárgyak, szőnyegek, textilek és egyéb kiegészítők harmóniájára érdemes szintén nagy gondot fordítania. Ha stimmel a szín, a minta és a stílus, garantáltan remek lesz majd ott a hangulat.

A nappali életünk igazán fontos tere, rendezze be alapos tervezést követően, a butorpiac.hu oldalán beszerezhető remek termékekkel ez nem lehet probléma.

(PR-cikk)